Expulsion des sans-abri du parc Trinity Bellwoods : le travail de la police sera examiné

L'opération menée mardi au parc Trinity Bellwoods a mobilisé des dizaines de policiers, d'employés municipaux et d'agents de sécurité privés.

M. Tory affirme que la forte présence policière était nécessaire pour assurer la sécurité des employés municipaux qui tentaient de persuader une vingtaine de personnes de quitter le parc et de se rendre dans un refuge.

En après-midi mercredi, le Service de police de Toronto a émis un communiqué. Tout au long de la journée, lorsqu'il a été requis de le faire, nos officiers ont répondu avec le moins de force nécessaire. Les officiers ont été mesurés dans leur réponse et le déplacement physique de toute personne du secteur a été utilisé en dernier recours et lorsque de nombreuses précautions et demandes de coopération ont été ignorées. Aucune blessure n'a été signalé , peut-on y lire.

De plus, les policiers ont tenu à expliquer pour quelle raison un journaliste a été arrêté lors de l'opération.

Un photojournaliste a [...] grimpé sur la clôture pour accéder à la zone [clôturée et] interdite. Il a été arrêté pacifiquement et sans incident. Il a été déplacé à l'extérieur du secteur et libérée sans accusations. Le Service de police de Toronto respecte le droit des médias de faire rapport sur l'activité de la police et reconnaît les médias en tant que service essentiel. [...] Les médias ne sont pas exempts des restrictions mis en place pour la sécurité des personnes de la même manière qu'ils ne sont pas autorisés à entrer d'autres scènes de police ou de crime.

Bilan

La Ville de Toronto a aussi émis un communiqué en lien avec l'événement de mardi.

La Ville de Toronto a dirigé avec succès 12 personnes séjournant dans un campement du parc Trinity Bellwoods vers un programme d'hébergement ou d'hôtel, et deux autres personnes [...] ont accepté d'être référées à un hébergement intérieur sûr. [...] Neuf personnes du campement ont quitté le site [mardi], refusant les offres de soutien ou de service. Huit autres personnes, que les agents de proximité avaient appris à connaître au campement, n'ont pas pu être contactées. Au total, environ 60 structures, dont des tentes et des abris en bois, ont été retirées du parc , peut-on y lire.

M. Tory a réitéré qu'il est toujours nécessaire de retirer les campements des parcs de Toronto. Il a cependant ajouté que l'incident sera examiné par lui-même et par la commission des services de police.

La Ville affirme que personne n'a été blessé lors de la confrontation.