Le théâtre de retour sur l’île

C’est toutefois la comédie estivale Urgent besoin d’intimité, mettant notamment en vedette Chantale Richer, qui donnera le coup d’envoi à la reprise des activités sur l’île du ruisseau de la Brasserie. Le texte de Chantal Cadieux, autour d’enfants devenus adultes qui n’arrivent pas à quitter le nid familial, sera mis en scène par Caroline Yergeau et présenté du 7 juillet au 29 août.

Suivront les productions professionnelles Peau d’ours, réunissant Mélanie Beauchamp, Sébastien Dijkstra, Sébastien Lajoie et Andrée Rainville, sous la direction d’Isabelle Bélisle (26 janvier au 20 février), les productions communautaires Théâtre de chambre (27 octobre au 21 novembre) et la comédie policière L'affaire Donovan Mac Phee (11 mai au 5 juin 2022). Mathieu Charette et Magali Lemèle assureront respectivement la mise en scène de ces dernières.

Quant à The Guitrys, pièce par laquelle Éric-Emmanuel Schmitt revisite à sa manière la vie de Sacha Guitry et de sa compagne Yvonne Printemps, elle marquera le chant du cygne de Sylvie Dufour à la barre du Théâtre de l’Île (16 mars au 10 avril).

Et à l’Espace René-Provost

L’Espace René-Provost sera, de son côté, l’hôte d’un atelier d’acteur et de trois mises en lecture, dont celle sous forme de radio-théâtre de l’équipe du Théâtre Arobas.

La comédienne, autrice et chroniqueuse, Clémence Roy-Darisse, et l’écrivain, Michel Ouellette, y seront quant à eux en résidence, la première cet automne, le second l’hiver prochain.

Et l’artiste Mafane y aura Carte blanche au printemps, alors qu’elle présentera son spectacle de conte sur la migration et le vivre-ensemble, Et on fleurira partout où on sera porté (3 mars au 9 avril).