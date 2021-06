Un film 360 degrés à 25 mètres du sol à l'Odyssée des bâtisseurs

Contrairement au dernier film qui datait de 2011, La mer intérieure ne repose pas sur des éléments historiques. Il s'agit plutôt d'une œuvre de fiction à la fois dramatique et poétique.

On devait le renouveler, mais on ne voulait pas le renouveler en empiétant sur les thématiques des autres institutions ou en faisant la même chose que d'autres institutions. On a vraiment pris l'orientation d'aller complétement ailleurs pour ce nouveau film , a expliqué Anne-Julie Néron, directrice générale de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean.

Il s'agit d'une œuvre de fiction dramatique et poétique.

Le film est projeté sur la paroi intérieure du château d'eau de l'Odyssée des bâtisseurs, à Alma.

La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean tenait à faire rayonner les talents d'ici. La mer intérieure est portée par les mots de Marie-Andrée Gill, originaire de Mashteuiatsh, et la musique de Robert Pelletier.

Le film est projeté sur la paroi intérieure de la structure.

La création est un mélange de dessins, d'aquarelles, d'animations et d'images réelles.

Notre mission, c'est de mettre en valeur le patrimoine du Lac-Saint-Jean. Il y a plusieurs façons de le faire. Cette fois-ci, on a vraiment choisi de le faire à travers le territoire. Présenter le territoire du Lac-Saint-Jean sur un regard différent et ça s'est ficelé à travers une fiction, donc, de gens qui viennent découvrir le territoire, habiter ici, ce qui nous permet de faire découvrir le territoire comme si on est de nouveaux arrivants , a détaillé Anne-Julie Néron.

La mer intérieure est portée par les mots de Marie-Andrée Gill et la musique de Robert Pelletier.

