Les Saguenéens amorcent leur nouveau cycle

C’était un secret de Polichinelle, c’est maintenant officiel : l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi, Hendrix Lapierre, poursuivra sa carrière dans l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst. L’espoir des Capitals de Washington avait été le tout premier choix de la séance de sélection de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec de 2018.

Le vétéran Pierrick Dubé a pour sa part été échangé au Drakkar de Baie-Comeau alors que Christophe Farmer, qui aura aussi le statut de joueur de 20 ans l’an prochain, et le défenseur Louis Crevier ont été cédés aux Remparts de Québec.

Les intentions de l’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, d’entamer un processus de reconstruction avaient été révélées dans les dernières semaines par plusieurs médias, mais elles sont maintenant bien réelles. Jean avait d’ailleurs affirmé lors du bilan de fin de saison qu’il n’envisageait pas une longue reconstruction pour les prochaines années puisqu’il détenait plusieurs cartes à jouer.

L'entraîneur et directeur général Yanick Jean a donné le ton en prévision des prochaines saisons en réalisant quatre transactions. Photo : Radio-Canada

En retour de Lapierre, qui a récolté 93 points en 88 rencontres sous les couleurs chicoutimiennes, Jean a fait l’acquisition de deux choix de première ronde (2022 et 2023), un choix de troisième ronde (2022) et un choix de quatrième tour (2023) ainsi que les joueurs d’avant Alexis Dubé et Julien Bourget. Les Sags ont aussi cédé une sélection de septième tour en 2023 dans cet échange.

Dans la transaction avec Baie-Comeau, les Sags ont obtenu les services de l’ailier Julien Hébert, un choix de deuxième ronde au repêchage de 2023 ainsi qu’une sélection de troisième tour en 2021.

En retour de Crevier, les Bleus ont mis la main sur le choix de première ronde des Remparts en 2022, un choix de deuxième ronde en 2021 qui appartenait initialement aux Cataractes de Shawinigan ainsi que l’espoir Félix Bédard, originaire de Laterrière. Quant à la transaction de Farmer, les Sags ont retrouvé leur choix de troisième ronde de 2023 qui avait été précédemment cédé aux Remparts.