Le CISSS de la Côte-Nord ira à la rencontre des Nord-Côtiers pour les vacciner

Un véhicule de vaccination mobile prendra la route à Sept-Îles, à Port-Cartier et à Baie-Comeau pour rejoindre davantage de Nord-Côtiers et leur offrir une première dose du vaccin contre la COVID-19. La santé publique souhaite ainsi augmenter la couverture vaccinale dans la région, soit le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Une autre équipe, l’escouade rendez-vous COVID-19 se rendra dans plusieurs lieux publics et commerces pour sensibiliser la population à la vaccination et offrir de l’aide à la prise de rendez-vous.

Équipés de tablettes électroniques, ils pourront aussi aider les personnes déjà vaccinées à devancer leur deuxième dose , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué diffusé le 23 juin.

Le véhicule commencera à circuler le 26 uin, et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rendra publics les lieux et les dates des visites prévues sur son site Web dans les prochains jours.

L'initiative de vaccination mobile a aussi été mise en place dans d'autres régions québécoises, dont au Bas-Saint-Laurent.

Objectif : hausser la couverture vaccinale

Actuellement, la Côte-Nord n’a pas encore atteint le seuil minimal de 75 % de premières doses administrées chez les 18 à 39 ans. Chez les jeunes de 12 à 17 ans, environ sept personnes sur dix ont reçu une première dose , explique le CISSS.

Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , le directeur de santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, avait affirmé que la couverture vaccinale était toujours trop basse chez les 12 à 17 ans ainsi que chez les 18 à 39 ans.

En date du 16 juin, près de 71 % des jeunes de cette première catégorie d'âge avaient reçu leur première dose, et 0,7 %, la deuxième. Pour les 18 à 39 ans, la proportion de première dose était d’environ 63 % et de deuxième dose, 16 %.

Où recevoir le vaccin?

Les personnes de 12 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner en visitant le quebec.ca/vaccincovid  (Nouvelle fenêtre) ou en téléphonant au 1 877 644-4545.

Il est aussi possible de visiter des cliniques de vaccination sans rendez-vous, listées sur le site Internet du CISSS  (Nouvelle fenêtre) .