123 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba et 3 décès de plus

La province fait état de 123 nouveaux cas de COVID-19 et de 3 décès supplémentaires, le jour même où le gouvernement du Manitoba annonce des assouplissements des ordonnances sanitaires .

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 7,1 % à l’échelle provinciale et à 6,6 % pour Winnipeg.

Les décès annoncés étaient tous liés au variant alpha (B.1.1.7). Ce sont un sexagénaire de la région sanitaire Santé Sud, un sexagénaire de la région de Winnipeg et un septuagénaire de Winnipeg.

La région sanitaire de Winnipeg compte 64 nouveaux cas, alors que le Nord en dénombre 22, Santé Sud en a 16, la région d’Entre-les-Lacs et de l’Est en a 12 et celle de Prairie Mountain en recense 9.

Par ailleurs, sur le plan de la vaccination, le gouvernement manitobain indique par voie de communiqué qu'un total de 1 202 971 vaccins ont été administrés jusqu'à maintenant à l'échelle de la province.

Le Manitoba est en possession de plus de 1,3 million de doses et il s'attend à en recevoir plus de 328 200 la semaine prochaine.

Désormais, tous les sites de vaccination de masse offrent l'option sans rendez-vous, sauf le site du Centre des congrès RBC à Winnipeg.

Faits saillants 1789 cas actifs

52 668 personnes guéries à ce jour

1132 décès attribuables à la COVID-19

55 589 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

222 Manitobains hospitalisés, dont 209 sont au Manitoba

70 patients aux soins intensifs, dont 57 au Manitoba, 12 en Ontario et 1 en Alberta

34 patients ayant été transférés sont de retour dans un hôpital manitobain

aucun patient n’a été transféré hors de la province mardi.

Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Depuis février 2020, 819 809 tests de dépistage ont été effectués, dont 2013, mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.