Des célébrations pour la Saint-Jean-Baptiste et la francophonie en C.-B. le 24 juin

En raison du nombre de places réduit, plusieurs des événements risquent d'afficher complet rapidement pour cette journée festive mettant à l'honneur la francophonie et la musique franco-canadienne. Voici un aperçu des activités proposées le 24 juin.

Victoria

Dès 17 h, le 24 juin, la Société francophone de Victoria invite la population à célébrer sur la Plaza francophone située derrière les bureaux de la Société sur la rue Langley. Les participants pourront se procurer sur place une traditionnelle poutine et des boissons alcoolisées. Le chansonnier Réjean Bussières et le violoneux Éric Desaulniers seront sur scène pour assurer l’ambiance.

Prince George

Le mot d’ordre est de se vêtir de bleu et de blanc pour les célébrations à Prince George. Dans les espaces extérieurs du Cercle des Canadiens français de Prince George, 50 personnes pourront se rassembler pour un mini bazar extérieur et assister à des spectacles. Le groupe albertain les Troubadours du Far West offrira une touche de musique traditionnelle alors que la formation Heavy Kreeem de Prince George interprétera des chansons françaises.

Nelson

À Nelson, 30 personnes pourront se réunir dans le jardin de l’Association des francophones des Kootenays Ouest pour un pique-nique de 16 h à 20 h afin de souligner la fête nationale du Québec. Les participants doivent apporter leurs repas et boissons pour ce rassemblement.

De plus, la radio communautaire Kootenay Co-op présente une émission spéciale de la Saint-Jean-Baptiste sur le thème de la musique franco-canadienne de 18 h à 20 h. En plus d'écouter l’émission en direct, les auditeurs pourront télécharger un balado ou écouter l'émission en ligne sur le site kootenaycoopradio.com  (Nouvelle fenêtre)

Des célébrations se tiennent aussi dans la Vallée de l'Okanagan. Photo : Centre culturel francophone de l'Okanagan

Maillardville

Dans la communauté de Maillardville à Coquitlam, les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste débutent à 10 h par une messe à l’église Notre-Dame-de-Fatima qui sera suivie d’un goûter au parc Burns.

En soirée, les aînés sont conviés à une dégustation de vins et fromages en ligne en compagnie de la sommelière Louise-Marie Lessard.

Kamloops

Les francophones de Kamloops se donnent quant à eux rendez-vous dans le jardin de l’Association francophone de Kamloops pour un barbecue à compter de 18 h, le 24 juin.

Campbell River

Comme ce fût le cas à plusieurs reprises durant la pandémie, l’Association francophone du Centre de l’Île organise un pique-nique deux mètres le vendredi 25 juin à midi. Le premier de ces pique-niques s’est tenu le 8 mai 2020 à l’extérieur des bureaux de l'Association. La présidente de l’Association, Cécile Godel, interprétera à la guitare des chansons françaises.

Des célébrations à différentes dates

D'autres associations ont par ailleurs décidé de repousser la date des célébrations.

Comox

À Comox sur l’île de Vancouver, le Club Bon Accueil choisit plutôt de célébrer le 27 juin, Journée canadienne du multiculturalisme. La programmation sera en ligne du 26 au 28 juin. Quatre performances préenregistrées avec David Bouchard, Ingrid-Griottes Polyglottes, Wanda Jemly et Jacky Essombe seront offertes. La programmation est disponible sur le site du Club Bon Accueil  (Nouvelle fenêtre) .

Kelowna

À Kelowna, le Centre culturel francophone de l‘Okanagan offre des activités en ligne pour sa FrancoFête qui se tient habituellement le 24 juin. Elle prévoit déjà organiser pour les communautés de Kelowna et Penticton une célébration en présentiel au mois d’août.

Vancouver

Le Centre culturel francophone de Vancouver n’organise pas de célébrations le 24 juin, mais prépare son festival d’été qui devrait se tenir en août. Les détails de la programmation devraient être connus au début du mois de juillet.