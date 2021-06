De grands projets d’infrastructure à venir en Saskatchewan

L’annonce officielle des projets a été faite par le ministre et représentant spécial pour les Prairies, Jim Carr. Dans un communiqué, il a dévoilé l'information au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et du ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Don McMorris.

Un financement conjoint (plus de 36 millions de dollars proviennent de la province, et un peu plus de 44 millions, du fédéral) de plus de 81 millions de dollars sera consacré à des projets environnementaux et de loisirs dans la province.

Les projets sont financés dans le cadre des volets communauté, culture, loisirs et infrastructure verte du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Un meilleur accès à l’eau potable

Cet investissement touchera les communautés d’Esterhazy, d'Unity, de Meadow Lake et d'autres communautés qui bénéficieront d'un meilleur accès à des services d'eau potable fiables.

C'est absolument phénoménal pour notre communauté et notre région , souligne le maire d’Esterhazy, Grant Foster.

Les installations de traitement des eaux usées seront modernisées et agrandies à Humboldt, à Oxbow et à Grenfell. D'autres communautés profiteront de projets de désaffectation de sites d'enfouissement de déchets ou de prévention des inondations.

Améliorer la vie des habitants

Le gouvernement provincial fait aussi savoir que l’investissement en cette période de pandémie est destiné à améliorer la qualité de vie des habitants. Les projets compris dans le volet loisirs comprendront notamment la modernisation de l'aréna Rexentre, à Fort Qu'Appelle.

Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 36 millions de dollars pour soutenir la modernisation des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, améliorer les installations récréatives et mettre hors service des décharges anciennes afin de protéger l'environnement , déclare Don McMorris.

En Saskatchewan, le gouvernement du Canada a investi plus de 924 millions de dollars dans plus de 520 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.