Du glamping à Miguasha dès le mois prochain

De passage dans la Baie-des-Chaleurs l’été dernier pour des vacances, la Gaspésienne d’origine Louise Landry et son conjoint Maxime Leclerc ont été séduits par le terrain, devenu la pierre angulaire de leur entreprise. Le père de la jeune femme s’apprêtait alors à le mettre en vente.

On s’est retrouvés sur le terrain et Max et moi, on a vraiment eu un coup de cœur et aussi une vision. On voyait vraiment le potentiel d’une entreprise de glamping , explique Mmemadame Landry.

Maxime Leclerc et Louise Landry sont cofondateurs et copropriétaires d'Èst Éco-cabines. Photo : Gracieuseté d'Èst Éco-cabines

Le duo est lui-même adepte de camping de luxe, puisque ce type d'hébergement lui permet d’être à proximité de la nature, mais sans les inconvénients qui peuvent découler du camping régulier. On trouve que c’est un produit absolument extraordinaire , ajoute celle qui est originaire de Carleton-sur-Mer.

L’intérêt exprimé par de nombreux partenaires financiers a convaincu le tandem de se lancer dans ce projet, évalué à environ 1,5 million $. Le couple, qui a quitté Montréal pour s’établir à Miguasha, est actuellement fort occupé; le blitz final de l’aménagement du site est en cours.

Un service à l'année

Alors que six cabines seront aménagées en plein cœur d'une cédrière et pourront accueillir jusqu’à deux personnes, deux autres unités pouvant héberger jusqu’à cinq occupants seront situées près de la falaise.

Des toilettes sèches ont été aménagées dans les maisonnettes, chauffées à l’électricité et au bois. Un bâtiment d’accueil, comprenant des blocs sanitaires indépendants, sera aussi accessible aux clients.

Voici l'une des huit unités d'hébergement proposées par l'entreprise : la cabine baptisée ''Thuya''. Photo : Gracieuseté d'Èst éco-cabines

Èst Éco-cabines compte proposer ses services à l’année. L'entreprise espère accueillir de nombreux visiteurs durant ce qui est convenu d’appeler la basse saison touristique .

La Gaspésie, en haute saison, c’est presque facile. Moi, j’aimerais qu’on découvre plus la Gaspésie durant les saisons un peu moins achalandées, en hiver et en automne , mentionne Louise Landry.

Avant même d’être achevés, les lieux sont déjà fort populaires : le carnet de réservation est presque entièrement plein d’ici la fin du mois d’août.

Un spa dès l’automne

Les travaux visant à doter Èst Éco-cabines d’un spa nordique se poursuivent et devraient être finalisés vers la fin novembre. Cette portion de l’offre est surtout destinée à la clientèle locale. Des groupes de quatre à six personnes pourront ainsi profiter des lieux pour des périodes de deux à trois heures.

C’est un produit qui n’est pas disponible en région : un spa nordique complet, avec le sauna sec, le bain vapeur, la cuve froide, la zone de détente et le foyer , précise Mmemadame Landry.

Cette dernière mentionne que le projet de glamping est bien accueilli par le voisinage, qui a été consulté.

Un texte de Roxanne Langlois