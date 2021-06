COVID-19 : un décès de plus à Ottawa et dans l'est ontarien, bilan stable en Outaouais

Pour la 28 e journée consécutive, l’Outaouais n’enregistre aucun décès lié à la COVID-19. Du côté d’Ottawa et de l'est ontarien, un décès s'ajoute à chacun des bilans.

L’Outaouais annonce neuf nouveaux cas du coronavirus, mercredi, ce qui porte le total à 12 448 depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de cas actifs sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais est de 68 personnes, alors que six patients sont hospitalisés, dont un se trouve aux soins intensifs.

La vaccination se poursuit dans la région. Selon les données du gouvernement, 342 248 doses d’un vaccin ont été administrées.

Dans l’ensemble de la province, 127 nouveaux cas et trois décès supplémentaires ont été enregistrés mercredi.

Légère hausse à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) enregistre, elle aussi, une légère hausse des cas quotidiens.

L’ajout de 15 nouvelles infections porte le nombre à 27 604 cas depuis le début de la pandémie. Le nombre total de décès est quant à lui de 589, soit une victime de plus de la COVID-19.

Actuellement, il y a 161 cas actifs à Ottawa.

Neuf personnes sont actuellement hospitalisées dans la région, trois d’entre elles sont aux soins intensifs.

Deux nouveaux cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte, pour sa part, deux nouveaux cas de COVID-19, mercredi, ce qui porte à 4733, le nombre de cas sur son territoire depuis le début de la pandémie.

Il y a actuellement 12 cas actifs, selon le site du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

L'est ontarien ajoute également un nouveau décès à son bilan. Depuis plus d'un an, 108 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 dans l'est ontarien.

Une personne est actuellement hospitalisée et se trouve aux soins intensifs.

Au niveau provincial, l’Ontario continue de battre ses propres records de vaccination. Mardi, 227 318 personnes ont été vaccinées. Quant au nombre de nouvelles infections, il est de 255 cas, selon le bilan publié par Santé publique Ontario.