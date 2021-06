La vitesse sera réduite à 70 km/h sur la route 109 à Pikogan

Le ministre des Transports, François Bonnardel, acquiesce ainsi à la demande formulée par le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni dans la foulée du décès d’Antoine Diamond, un piéton happé mortellement le 23 avril.

Il a annoncé mercredi que la vitesse sera réduite de 90 km/h à 70 km/h devant la communauté. On profitera des travaux d'asphaltage prévus cet été, qui permettront aussi d’asphalter les accotements sur deux mètres, pour procéder à un marquage spécial de la chaussée dans le cadre d’un projet pilote.

Parce qu’il y a une problématique dans ce secteur-là. C’est qu’on est en milieu rural. Il n’y a pas de développement, presque pas de maisons, c’est assez large comme route et ça incite beaucoup à la vitesse. Seulement changer le panneau pour 90 à 70 km/h, ce ne serait pas suffisant. On va trouver le moyen de réduire le corridor de vision des conducteurs pour les inciter à ralentir , explique Luc Adam, conseiller en communication au ministère des Transports.

Des panneaux de sensibilisation à la sécurité routière doivent aussi être installés à court terme. D’ici 18 mois, un feu clignotant sera aménagé à l’intersection de la route 109 avec la rue Tom-Rankin, soit l'entrée de la communauté.

Un heureux dénouement

Au Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, on se réjouit de voir cette revendication de longue date enfin aboutir. Au moins une douzaine de membres de la communauté ont perdu la vie sur ce court tronçon de route reliant Pikogan à Amos.

Je pense que c’est une très bonne nouvelle qu’on a eue aujourd’hui. On est heureux de constater que les efforts qu’on a mis, avec la mobilisation de la famille d’Antoine Diamond et de nos membres, ont permis de faire avancer, de faire bouger les choses au ministère des Transports. C’est sûr qu’on s’attend à des délais de mise en œuvre de ces promesses-là, mais on va s’assurer qu’elles vont se transformer en actes , affirme le vice-chef James Cananasso.

James Cananasso, vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais, qui avait rencontré la cheffe Monik Kistabish et le vice-chef Cananasso lors de la marche du 26 avril, est heureuse d’avoir pu tenir sa promesse.

Ils sont venus au bureau, je les ai bien écoutés. Je peux vous dire que je suis très fière que mon gouvernement ait pu répondre à un besoin que la communauté avait exprimé depuis longtemps , souligne-t-elle.

Sécuriser la traverse de piétons

Par ailleurs, le ministère des Transports entend poursuivre ses discussions avec le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni pour l’aménagement d’une nouvelle intersection face à la rue de l’Harricana. En plus de permettre le développement de la communauté, celle-ci devrait aussi permettre d’aménager une traverse pour piétons et cyclistes plus sécuritaire.