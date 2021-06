Le terroriste Ikar Mao est libre après avoir déjà purgé sa peine en détention préventive

Un juge de Brampton a condamné le Canadien Ikar Mao à 49 mois de prison et à 12 de probation pour avoir quitté le Canada en 2019 dans le but de se joindre au groupe armé État Islamique en Syrie. Mais compte tenu du temps que l'homme de 23 ans a passé en détention préventive depuis son arrestation à son retour au pays, il est libre et peut entamer sa période de mise à l'essai.