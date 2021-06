Val-d’Or en concerts : un nouvel organisme pour rendre accessible la musique classique

À la suite de l’arrêt des activités du Festival classique de l’Abitibi-Témiscamingue, certains professeurs du Conservatoire de musique de Val-d’Or ont émis le souhait de continuer de promouvoir la musique classique grâce à des événements accessibles à tous.

Les billets sont donc gratuits pour toutes les représentations, mais les gens sont invités à donner une contribution volontaire s’ils le souhaitent. L’organisme peut réaliser ce projet grâce à ses partenaires financiers.

Frédéric St-Pierre, directeur de Val-d’Or en concerts et professeur de violon au Conservatoire de musique de Val-d’Or, a bien hâte de dévoiler la toute première saison musicale à la fin de l’été.

On n’a pas de musiciens attitrés en tant que tels pour Val-d’Or en concerts, c’est qu’on est comme un diffuseur de musique classique. Donc ce qu’on va faire, c’est qu’on va faire venir des musiciens pour différents concerts pendant l’année , explique-t-il.

Le directeur de l'organisme Val-d’Or en concerts, Frédéric St-Pierre. Photo : Gracieuseté

Des musiciens de la région mais également de partout ailleurs seront invités afin d’offrir une diversité musicale aux personnes intéressées. La saison 2021-2022 sera dévoilée vers la fin du mois d’août. L’organisme souhaite présenter de la musique de chambre, un type de musique classique avec quelques instruments seulement.

« Dans l’organisation de Val-d’Or en concerts, il y a le comité artistique qui est formé principalement de professeurs du Conservatoire et qui ont un réseau de contact assez grand dans tout le Québec. On connaît tous, soit des amis ou des artistes qui font carrière, qui se promènent un peu partout et qu’on aimerait faire venir. Donc on les contacte et on regarde ce qu’il est possible de faire. On ne fait pas d’appel d’offres, mais je vous dirais qu’il y a des gens et des groupes qui commencent déjà à nous écrire parce qu’ils sont intéressés à venir jouer dans notre saison. On est super contents de ça », raconte M. St-Pierre.

Ce sera à quatre moments dans l’année, et donc quatre concerts différents. Une citation de :Frédéric St-Pierre, directeur de Val-d’Or en concerts.

Un premier spectacle sera donc présenté le 9 juillet avec l’Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue, lors de son passage à Val-d’Or pour sa tournée d’été. La représentation se déroulera en plein air, au parc Edgard Davignon.

Tous les autres concerts se dérouleront à la salle de concert du Conservatoire de musique de Val-d’Or seulement. La salle peut accueillir une centaine de personnes, il y aura donc deux représentations de chaque concert d’environ une heure. Même si les billets sont gratuits, les gens devront réserver leurs places.