Zachary Bolduc quittera l’Océanic de Rimouski pour les Remparts de Québec

L’Océanic et les Remparts ont jeté les premiers jalons d’une transaction majeure qui permettra à Québec de mettre la main sur l’attaquant vedette rimouskois Zachary Bolduc.

En marge du repêchage de vendredi et samedi, les 18 équipes de la ligue ont annoncé mercredi les ententes déjà réglées jusqu’ici.

L’Océanic et les Remparts procèdent à des inversions de choix de première ronde qui se transformeront au mois d’août au transfert de Zachary Bolduc à Québec.

Les Remparts sont sur les rangs pour accueillir la Coupe Memorial 2022 et le directeur-gérant, Patrick Roy veut bonifier son alignement en cédant à l’Océanic les choix 4 et 12 cette année, en échange de choix de première ronde 2022 et 2023.

Ces choix seront retournés à Rimouski lorsque Zachary Bolduc passera officiellement chez les Remparts, au mois d’août.

Serge Beausoleil s’est montré avare de commentaires à ce sujet sans nier qu’il a interverti des choix au repêchage.

Ça va permettre à l’Océanic de se positionner d’une façon incroyable. Le 4e choix cette année, c’est un gars de très grande qualité qui sera là , avance-t-il.

Ça prend des choix de haut niveau pour monter une équipe très compétitive. […] On a hâte au repêchage! , s’exclame le directeur général et entraîneur-chef.

Zachary Bolduc, 18 ans, est un choix potentiel de première ronde dans la Ligue nationale lors du repêchage de la fin juillet et l’Océanic tient à ce que sa sélection ait lieu sous les couleurs de l’ équipe de toute une région .

Autre transaction avec Gatineau

Par ailleurs, le directeur-gérant, Serge Beausoleil, a acquis un défenseur de 20 ans des Olympiques de Gatineau, Gabriel Jackson, de même que l’attaquant de 18 ans, Julien Béland. Les deux joueurs ont porté les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François de Québec dans le hockey midget 3 A.

On trouvait que c’était un bon "fit" pour nous , soutient M. Beausoleil concernant le défenseur Gabriel Jackson. Et Julien Béland, c’est l'un des meilleurs de son groupe d’âge , prétend le directeur général.

On est très heureux d’avoir pu la mettre la main sur ces deux joueurs-là. Une citation de :Serge Beausoleil

Pour l’instant, l’Océanic possède quatre choix pour la première ronde qui se déroulera vendredi soir de façon virtuelle comme l’an dernier.

Repêchage au Drakkar

Dans le camp du Drakkar, le directeur-gérant Pierre Rioux n’a rien annoncé de façon officielle à ce moment-ci, mais l’équipe de la Côte-Nord mettra la main sur quelques joueurs, dont Pierrick Dubé qui a complété la dernière saison dans l’uniforme des Saguenéens.

Né en France alors que son père Roger Dubé évoluait au hockeyeur professionnel, Pierrick Dubé a joué une saison sur la Côte-Nord à l’âge de 14 ans, avant de s’installer dans la région de Québec.

