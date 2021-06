Alors que ses frontières s’ouvrent, T.-N.-L. ne signale aucun nouveau cas de COVID-19

Lors d’un point de presse, la médecin-hygiéniste en chef Janice Fitzgerald a annoncé qu’il n’y avait pas de nouveau cas de la maladie décelé dans la province, qui compte 13 cas actifs.

La Dre Fitzgerald a indiqué que les efforts de vaccination se poursuivent et que tout indique que les autres Canadiens pourront venir dans la province comme prévu le 1er juillet.

La prise de rendez-vous pour les secondes doses du vaccin a causé certaines frustrations chez des citoyens, mais la santé publique s’est montrée rassurante mercredi.

Personne ne sera mis de côté. Des rendez-vous seront disponibles même si vous ne les voyez pas maintenant , indique la médecin en ajoutant que plusieurs personnes ont pu obtenir leur rendez-vous deux mois plus tôt que prévu.

Le ministre de la Santé John Haggie a annoncé mardi qu’il ne serait plus possible pour les citoyens de choisir leur vaccin, puisque les deux vaccins offerts, celui de Moderna et celui de Pfizer-BioNTech, sont interchangeables.

La province assure également que des plages de rendez-vous sont ajoutées régulièrement et demande à la population d’en vérifier la disponibilité régulièrement. Le premier ministre Andrew Furey enjoint les gens à faire preuve de patience.

Pour prendre un rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la COVID-19, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador doivent consulter le site internet du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Tous les rendez-vous de deuxièmes doses pris après le 6 août seront annulés et les personnes touchées doivent recommencer le processus en ligne.