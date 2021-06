Vaccination mobile et 30 000 nouvelles doses de vaccin pour le Bas-Saint-Laurent

En se déplaçant vers les jeunes, on espère qu’ils souhaitent venir nous voir , a expliqué le coordonnateur de la vaccination dans la région, Jean-Philippe Levasseur.

Ainsi, six municipalités sont ciblées pour cette première opération de vaccination mobile du 23 juin au 2 juillet.

La Pocatière (23 et 24 juin)

Pohénégamook (25 et 26 juin)

Saint-Michel-du-Squatec (27 et 28 juin)

Sayabec (29 et 30 juin)

Causapscal (1 er juillet)

juillet) Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (2 juillet)

Ces cliniques mobiles seront en priorité pour les gens voulant obtenir une première dose du vaccin de Moderna contre la COVID-19.

On prend les noms en note pour la deuxième dose et si c’est possible en fin de journée on va rappeler ces gens-là pour les vacciner si on ne reçoit pas assez de monde pour leur première dose , a toutefois expliqué M. Levasseur.

Cette opération du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est réalisée en collaboration avec GardaWorld et Desjardins.

En juillet dans les festivals

Sans pouvoir donner plus de détails pour l’instant, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux compte organiser à nouveau des cliniques mobiles au début du mois de juillet. La santé publique se déplacerait alors dans des lieux achalandés un peu partout dans la région.

Dans les festivals, dans les lieux achalandés [...] et sur les plages quand il fait beau. On va tenter d’aller chercher nos jeunes où ils sont , a expliqué Jean-Philippe Levasseur.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, 178 796 doses de vaccin ont été administrées jusqu’à maintenant au Bas-Saint-Laurent.

30 000 doses de vaccin de Moderna

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique par voie de communiqué que l’arrivage de ces nouvelles doses permettra de devancer le rendez-vous des Bas-Laurentiens pour leur deuxième dose.

Le vaccin de Moderna peut également être administré comme seconde dose à tous ceux qui ont obtenu les vaccins de AstraZeneca et de Pfizer BioNTech en première dose.

Pour les cliniques sans rendez-vous qui débutent à 8 h et 8 h 30, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux distribuera des coupons de priorité à compter de 7 h sur place. Pour les cliniques qui ouvrent à 12 h, il y aura distribution des coupons dès 10 h 30.

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin en Matanie 24 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

30 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

1er juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

8 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

13 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin dans la Matapédia 26 juin 2021 8 h 30 à 16 h 00

27 juin 2021 8 h 30 à 16 h 00

4 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

5 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

9 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

15 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin dans la Mitis 26 juin 2021 8 h 30 à 16 h 00

28 juin 2021 12 h 00 à 20 h 00

3 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

12 juillet 2021 1 2h 00 à 20 h 00

13 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin dans Rimouski 24 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

25 juin 2021 8 h 30 à 16 h 00

26 juin 2021 8 h 30 à 16 h 00

30 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

2 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

7 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

21 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin dans Les Basques 29 juin 2021 12 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin au Kamouraska 28 juin 2021 12 h 00 à 20 h 00

1 er juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00 10 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

29 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin dans Rivière-du-Loup 24 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

30 juin 2021 8 h 00 à 20 h 00

6 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

7 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

14 juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

19 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

27 juillet 2021 12 h 00 à 20 h 00

Cliniques sans rendez-vous dès le 24 juin au Témiscouata 1 er juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00

juillet 2021 8 h 00 à 20 h 00 9 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

10 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

17 juillet 2021 8 h 30 à 16 h 00

Avec les informations de Patrick Bergeron