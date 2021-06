Le Black Album de Metallica repris par 53 artistes, dont Miley Cyrus et Weezer

Metallica célèbre en grand les 30 ans de la sortie de son opus homonyme de 1991, plus connu sous le nom du Black Album, avec un album de reprises qui regroupe une cinquantaine d’artistes, dont Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma, Mac DeMarco et le groupe Weezer.

En 1991, Metallica prenait un tournant majeur dans sa carrière avec un album plus accessible, un opus à la pochette presque entièrement noire que les fans ont vite renommé le Black Album (album noir). Avec des titres comme Enter Sandman, Sad but True et Nothing Else Matters, le cinquième album du groupe demeure aujourd’hui le plus grand succès commercial de Metallica, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Avec ses compositions au rythme plus lent et une production léchée signée pour la première fois par Bob Rock, le groupe californien s’éloignait avec cet album de ses racines trash metal. Ce changement a été déploré par les fans de la première heure, mais il a permis à James Hetfield et sa bande de rejoindre un plus large public.

Pour célébrer les 30 ans du Black Album, lancé le 13 août 1991, Metallica s’est entouré d’une panoplie d’artistes qui n’ont pas grand-chose à voir avec le métal. Quelques extraits de l’album The Metallica Blacklist, qui sortira en septembre, ont déjà été lancés mardi, notamment une reprise de Nothing Else Matters par Miley Cyrus, accompagnée d'Elton John, du violoniste virtuose Yo-Yo Ma, du producteur WATT, du bassiste de Metallica Robert Trujillo et du batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

Dans un autre extrait dévoilé mardi, le rockeur colombien Juanes livre une version ultra syncopée de la chanson Enter Sandman, le titre d’ouverture emblématique du Black Album. La liste complète des artistes offrant leurs interprétations des succès de Metallica est étourdissante, avec des noms comme St. Vincent, Cage the Elephant, Alessia Cara & The Warning, The Neptunes, Portugal. The Man, Phoebe Bridgers et J Balvin, pour n’en citer que quelques-uns.

Le 30e anniversaire du Black Album sera également souligné par la sortie d’une réédition de l’album remastérisé, trois albums de concert, six DVD, un livre et plus encore.

Les profits engendrés par The Metallica Blacklist iront à la fondation de Metallica, All Within My Hands, dédiée à la création de communautés durables par le biais notamment de l’éducation et de la lutte contre la faim. Une partie des profits ira également à des organismes de charité choisis par chaque artiste participant à l'album, dont la sortie est prévue le 10 septembre 2021.