Où peut-on célébrer la Saint-Jean-Baptiste en Ontario?

Les francophones et francophiles de l’Ontario ont accès à plusieurs événements pour souligner la Saint-Jean-Baptiste et célébrer la culture francophone du Canada.

Dans différentes régions de l’Ontario, des organismes francophones organisent des spectacles diffusés en virtuel sur zoom, des jeux-questionnaires, des chasses au trésor, et beaucoup plus encore.

C’est l'occasion pour la plus grande communauté francophone hors Québec de se rassembler, de célébrer, et de vivre en français.

Avec l'outil interactif de Services Canada, on peut trouver une partie des évènements organisés pour la Saint-Jean-Baptiste en Ontario. Photo : Radio-Canada / Outil interactif des célébrations de Services Canada

Célébrer la culture franco-ontarienne en musique

Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham ( COFRDconseil des organismes francophones de la région de Durham ) coordonne la diffusion virtuelle d’un spectacle du groupe de musique folklorique Les Gens du Nord.

Après la diffusion du spectacle préenregistré, il y aura une période d'échange avec les artistes. Photo : Radio-Canada / COFRD

Ils ont filmé ça dans une grange, ce sont des chansons traditionnelles, ça va vraiment créer une belle ambiance s’enthousiasme Chantal Bazinet, la directrice du COFRDconseil des organismes francophones de la région de Durham .

Du côté sud-ouest, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et celui de Sarnia ont également organisé la diffusion d’un spectacle avec le groupe Raffy.

Pour le directeur de l'organisme Didier Marotte, il n’était pas question d’annuler les célébrations en raison des restrictions sanitaires.

Le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent Didier Marotte. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

On a toujours maintenu contact avec notre communauté au niveau culturel, la pandémie nous a forcés à le faire d’une façon différente, mais on le fait avec grande joie, explique-t-il. On espère que nos usagers participeront et auront ce sentiment d’appartenance à la communauté de notre région.

La pandémie ne peut pas nous enlever la fierté d’être francophone Une citation de :Extrait de l'invitation de célébration de la Saint Jean Baptiste du Centre francophone de Windsor-Essex-Kent

Des événements dans le Nord de l'Ontario

La fête se prépare également à Kapuskasing, ou 18 candidats s’affronteront pour remporter un des plus grands concours de chant de l’Ontario français. Il y a également plusieurs performances d’artistes en diffusion virtuelle.

Pour Andy Deschamps, un des co-organisateurs de l’événement, la Saint-Jean-Baptiste reste une fête annuelle incontournable peu importe le contexte.

On voulait surtout montrer aux gens qu’on est là et qu’on reste là, et faire vibrer le français de notre communauté nord-ontarienne. Une citation de :Andy Deschamps, co-organisateur de la Saint-Jean-Baptiste de Kapuskasing

Le centre francophone de Sault-Sainte-Marie organise quant à lui une chasse au trésor à travers la ville. La coordonnatrice du centre, Valérie Legrand, souhaitait impliquer la jeunesse.