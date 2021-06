Le receveur du Rouge et Noir Brad Sinopoli prend sa retraite après neuf saisons

Le Rouge et Noir d'Ottawa perd un autre gros morceau en vue de la prochaine saison. Le receveur vedette Brad Sinopoli a annoncé sa retraite mercredi matin, après une carrière de neuf saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Sinopoli représentait le joueur canadien ultime pour l’organisation depuis son arrivée en 2015.

L'ancien quart arrière des Gee Gees de l'Université d'Ottawa termine son passage dans la capitale avec 5741 verges par la passe et 19 touchés en 139 matchs lors de cinq saisons.

Sinopoli a remporté deux fois la Coupe Grey, avec les Stampeders de Calgary en 2014 et la dernière avec le Rouge et Noir en 2016 .

J'ai eu un parcours incroyable, mais après avoir beaucoup réfléchi et écouté mon corps, j'ai pris la difficile décision de me retirer du football , a déclaré le joueur par voie de communiqué.

Brad Sinopoli au jeu. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ce n'est pas une décision facile de dire adieu à une si grande partie de ma vie. Mais le temps passé loin du football cette année et avec ma famille m'a fait comprendre que c'était le bon moment. Une citation de :Brad Sinopoli, ancien joueur du Rouge et Noir d'Ottawa

Le joueur restera dans le giron de l'équipe comme ambassadeur communautaire avec OSEG.

La saison écourtée de la LCFLigue canadienne de football doit commencer au début août. Le premier match du Rouge et Noir est prévu à Edmonton le 7 août.

En plus de Sinopoli, le Rouge et Noir a perdu Jean-Philippe Bolduc, Dany Mason et Corey Tindal au cours des derniers jours, tous partis à la retraite. Mickael Côté, de son côté, a fait une croix sur la saison 2021.

D'autres joueurs pourraient prendre une décision semblable dans les prochains jours.