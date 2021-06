Nouveau record de vaccination en Ontario

Santé publique Ontario confirme 255 nouvelles infections et 11 décès de plus.

Il y a 57 nouveaux cas à Toronto, 53 dans la région de Waterloo, 25 dans la région de Peel, 23 dans la région de North Bay et 14 à Ottawa.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 316, comparativement à 475 il y a une semaine.

Vaccinations

Avec 227 318 doses administrées au cours des dernières 24 heures, la province éclipse son record précédent de 213 236 doses, atteint vendredi dernier.

Un peu plus de 87 % des doses administrées mardi étaient pour les rappels.

Environ 76,5 % des adultes en Ontario ont reçu au moins une dose et plus de 27 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Depuis mercredi matin, les résidents de 10 régions qui ont eu leur première dose en date du 30 mai peuvent prendre rendez-vous pour une deuxième dose accélérée.

La province veut offrir deux doses au plus d'Ontariens possible pour mieux les protéger contre le variant Delta, qui est plus avantageux.

La semaine prochaine, tous les Ontariens de 18 ans et plus devraient être admissibles à une deuxième dose accélérée (avec un intervalle d'au moins 28 jours). La province n'a pas encore précisé à partir de quelle date.

Record nord-américain? Toronto espère établir dimanche un nouveau record en matière du plus de personnes vaccinées en une journée dans un centre d'immunisation en Amérique du Nord. L'aréna Banque Scotia, qui accueille normalement les Maple Leafs et les Raptors, sera alors transformé en lieu de vaccination. Pas moins de 25 000 personnes ont pris rendez-vous. À l'heure actuelle, le record canadien est de près de 10 500 doses administrées en une journée dans un centre de vaccination de Toronto en mai dernier.

Hospitalisations

Il y a 295 hospitalisations mercredi, une baisse de 39.

Nombre de patients aux soins intensifs : 305 (-9)

Nombre de patients sous respirateur : 190 (-12)

Il y a 460 nouvelles guérisons.

Dépistage

Près de 27 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,2 %, soit son plus bas niveau depuis le 29 septembre 2020.