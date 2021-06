L'Université de l'Ontario français nomme Pierre Ouellette au poste de recteur

L'annonce a été faite aux employés de Radio-Canada lors d'une brève rencontre en début de journée.

Natif de Harty, près de Kapuskasing, M. Ouellette était devenu chef du service français de Radio-Canada en Ontario en 2016.

L'historien de formation a déjà occupé le poste de recteur à l'Université de Hearst, dans le Nord de l'Ontario, où il a aussi été notamment professeur d'histoire et de sociologie. Pierre Ouellette a également fondé deux hebdomadaires dans la région.

Il remplacera André Roy, qui avait démissionné du poste de recteur en février, seulement six mois après son entrée en fonctions.

La présidente du conseil de gouvernance de l' UOFUniversité de l’Ontario français , Dyane Adam, a relevé l’expression du leadership et de la créativité de M. Ouellette ainsi que [...] ses expériences diversifiées notamment en gestion universitaire .

L'intéressé entrera en poste le 7 juillet.

J’ai véritablement eu un coup de cœur pour tout ce qu’il y a d’innovant à l’Université de l’Ontario français et je suis très heureux de me joindre à ce projet névralgique et mobilisateur pour l’Ontario et la francophonie.

Une citation de :Pierre Ouellette, recteur désigné de l'UOF