Une élève de 5e année à Regina publie son premier roman

À 11 ans, Chidera Igwe, qui fréquente l’École catholique St. Kateri Tekakwitha, à Regina, vient de publier son premier livre, intitulé The Carnival Boy.

Le premier roman de Chidera Igwe est publié. C'était une grande joie pour la jeune auteure de tenir son roman dans les mains pour la toute première fois. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

L'adolescente explique qu’elle a décidé de publier ce livre parce ses professeurs et ses amis ont eu beaucoup de plaisir à le lire.

J’écrivais des manuscrits, ils les lisaient et ils les aimaient. Ils me disaient que c’était comme s’ils lisaient un vrai livre. Une citation de :Chidera Igwe, écrivaine âgée de 11 ans

Je vais continuer à écrire des livres pour que plus de gens puissent les lire et les apprécier et peut-être en faire une deuxième partie, puisque tant de gens aiment mon roman.

Avec l’aide de son père

Chidera Igwe a édité son livre avec l’aide de son père, Chidi Igwe, ce qui l’a poussée à écrire encore plus. Le roman a été publié en collaboration avec INCH Communications de Regina. Il est actuellement disponible sur Amazon.

Chidi Igwe est professeur à l’Université de Regina. Il est l’auteur de Taking Back Nigeria from 419. Il se dit fier de la réussite de sa fille et de l’effet que cela a sur ses camarades de classe.

Le père de Chidera, Chidi Igwe, l'a aidé à éditer son livre. Il est lui aussi auteur ainsi que professeur à l'Université de Regina. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Je ne savais pas que cela allait au-delà de sa motivation et que ce serait en fait une source de motivation pour ses camarades de classe.

Plusieurs projets

Outre l’écriture, la jeune écrivaine envisage de faire partie de l’orchestre scolaire en sixième année. En plus de son travail scolaire, Chidera Igwe acquiert les compétences nécessaires pour réussir dans l’industrie de la télévision et du cinéma grâce à un programme offert par une agence artistique établie en Californie.

Selon les informations d'Adeoluwa Atayero