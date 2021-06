Le climat de travail s'est amélioré au sein du CISSS des Îles-de-la-Madeleine, selon sa pdg

42 ans à travailler dans le réseau de la santé, à servir la clientèle et de tenter de pouvoir adapter le plus possible nos services pour les rendre accessibles... Je peux partir la tête tranquille et dire que c’est un travail accompli de mon côté , a lancé Mme Martineau en entrevue à Bon pied, bonne heure mercredi.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles soutient que depuis son entrée en poste en octobre 2018, le climat de travail au sein des équipes s'est aussi grandement amélioré.

Jasmine Martineau, la présidente-directrice générale du CISSS des Îles-de-la-Madeleine, prendra sa retraite le 8 octobre 2021 (archives). Photo : CISSS

En 2017, le rapport sur les relations de travail, commandé par le ministère de la Santé, rapportait une atmosphère hostile et des conflits omniprésents. La gestion de la haute direction avait été qualifiée de centralisatrice et rigide .

Plusieurs recommandations avaient, dès lors, été proposées, dont des changements majeurs dans la gestion pour rétablir le lien de confiance entre le conseil d'administration, le corps médical et la direction générale.

Entre le moment où je suis arrivée et ces événements, il s’est passé presque un an où il y avait des personnes en intérim qui ont assuré la mise en place de la majorité des recommandations qui avaient été déposées , explique Mme Martineau.

Elle précise que divers éléments ont fait en sorte que le climat s'est amélioré, notamment l'arrivée de nouveaux employés.

Les équipes aussi ont été consolidées. Il y avait beaucoup d’absences du côté médical, donc au cours de l’année 2019, il y a eu une retour de personnel qui a permis de rééquilibrer le travail , indique la présidente-directrice générale.

On ne peut pas dire que tout est parfait aujourd’hui, mais il y a eu une bonne amélioration et on est sur la bonne voie. Une citation de :Jasmine Martineau, PDG du CISSS des Îles-de-la-Madeleine

Jasmine Martineau affirme que tout un chacun doit continuer de travailler à maintenir des relations conviviales afin que le climat soit agréable et que la qualité des services soit toujours présente.