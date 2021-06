Incendie à la polyclinique Wabakin à La Sarre

Les pompiers ont reçu le premier appel vers 19 heures mardi.

On a terminé ce premier incendie vers 11 heures hier soir et le feu a repris vers 2 heures cette nuit , explique Luc Goudreault, directeur du service de sécurité incendie de La Sarre.

Il estime des dommages importants au bâtiment. L’entretoit est entièrement brûlé. Il y a beaucoup de dommages par là , dit-il.

Lors des deux appels d'urgence, 24 pompiers se sont déplacés. Luc Goudreault assure qu’il n’y a pas de blessé.

Luc Goudreault est directeur des services incendie de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Des services de spécialistes en optométrie, de dentistes et denturologistes, de chiropraticiens et de médecins sont offerts à l'intérieur de la bâtisse située rue Banville, près de l’hôpital.

Pour la première intervention, c’était dans un local ciblé. C’était juste un local qui a été endommagé. On avait fait la coupure de courant dans ce local-là et non dans l’entièreté du bâtiment. Là, on n’a pas fait de recherche de cause encore pour le deuxième appel, mais le deuxième appel, le feu était localisé dans l’entretoit , explique le directeur du service incendie de La Sarre.

Après être intervenu une première fois à la polyclinique Wabakin mardi en soirée, les pompiers étaient de retour mercredi très tôt pour éteindre l'incendie. Photo : Radio-Canada / Joël Côté