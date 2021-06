Le conseil d'Ottawa doit décider s'il faut expulser Jan Harder du comité d'urbanisme

Le conseil doit débattre mercredi du rapport volumineux de 101 pages du commissaire à l'intégrité Robert Marleau sur la relation de Jan Harder avec le Groupe Stirling. Le commissaire Marleau a recommandé de retirer la conseillère Harder du comité de l’urbanisme en raison de ses liens avec les développeurs.

Le cabinet de conseil est dirigé par le lobbyiste enregistré Jack Stirling – que la conseillère Harder considère comme un ami et un mentor, et à qui elle a régulièrement demandé conseil – et comprend la fille de M. Stirling, Alison Clarke.

Le rapport a révélé, entre autres choses, que le Groupe Stirling était sous contrat avec Mme Harder pendant des années alors qu'il représentait des clients privés de planification à la mairie et les représentait même personnellement au comité présidé par Jane Harder.

M. Marleau, qui est commissaire à l'intégrité depuis 2013, recommande que Mme Harder perde son siège au comité d'urbanisme en raison du conflit d'intérêts perçu, se voit imposer une perte de salaire de 15 jours, rembourse ses frais juridiques et déclare gratuitement le travail effectué par le Groupe Stirling comme avantage dans le cadre du registre de cadeaux de la Ville.

Il appartiendra au conseil d'approuver ou non les recommandations du commissaire à l'intégrité, comme il l'a fait dans le passé pour les rapports sur les conseillers George Darouze et Rick Chiarelli, qui ont également enfreint le code de conduite de la Ville.

Un certain nombre de groupes d'activistes prévoient un rassemblement mercredi matin pour demander au conseil d'accepter les conclusions du commissaire à l'intégrité.

Les recommandations, ce n'est pas assez

En entrevue à Radio-Canada, Sam Hersh, qui siège sur le conseil d'administration de Horizon Ottawa, demande rien de moins que la démission complète de la conseillère. Les recommandations ce n'est pas assez, on veut qu’on envoie un message que cette situation n’est pas acceptable , soutient-il.

Pour nous, c’est un problème qui est beaucoup plus grand, par rapport à l'influence des promoteurs immobiliers à l'hôtel de ville , soutient M. Hersh.

Même si on peut débattre qu'il y ait un lien direct [entre Mme Harder la le Groupe Stirling], il y a une perception qu’il y a un lien, ajoute M. Hersh. Je pense que c’est un problème parce que ça brise la confiance des résidents dans le processus démocratique, et c’est quelque chose qui est important pour nous parce qu’on essaie de créer une ville et une administration municipale plus démocratique et plus ouverte au public.

De son côté, le président de la Fédération des associations citoyennes d’Ottawa, Alex Cullen, appuie les recommandations du commissaire à l’intégrité et espère que le conseil les adoptera.

Ce serait d’envoyer un mauvais message , affirme-t-il quand on lui demande ce qui se passera si le conseil ou le maire rejette les recommandations.

Il faut rétablir la confiance dans le processus de décision sur les dossiers de planification. Le public pense que ce conseil est plus près de l'industrie du développement. C'est clair dans le rapport, il y a une situation qu'il faut adresser. Si le conseil fait autre chose, c'est un mauvais message sur la confiance sur le processus.

Le professeur en sciences politiques à l’Université du Québec en Outaouais ( UQOUniversité du Québec en Outaouais ), Guy Chiasson, rappelle qu’il y a une relation de dépendances très forte entre les promoteurs immobiliers et l'administration municipale.

Les municipalités se financent au Canada par l'impôt foncier, et l'impôt foncier, la façon de la faire augmenter et augmenter les revenus pour les villes c'est de faire du développement et de la construction , affirme M. Chiasson.

Les promoteurs ont besoin des villes pour augmenter la construction alors que les villes ont besoin des promoteurs pour générer de nouveaux revenus, poursuit M. Chiasson. Pour cette raison-là, là question se pose : comment on s'assure qu'il n’y ait pas une trop grande proximité entre les deux.

Le professeur Chiasson explique que ce dossier illustre bien que les mœurs ont changé. Il y a 30 ans, cette question de proximité entre les conseillers et les promoteurs aurait moins froissé les esprits. [...] Aujourd’hui, c’est quelque chose qui est moins acceptable.

L'avocat de Harder obtient un 2e avis

Mais le représentant légal de Mme Harder – le célèbre avocat municipal d'Ottawa Michael Polowin – a demandé un avis juridique à l'avocat torontois John Mascarin, qui est également un avocat municipal et urbaniste établi.

Me Mascarin, partenaire de la firme Aird & Berlis, a agi en tant que commissaire à l'intégrité pour de nombreuses municipalités qui n'ont pas de commissaire à temps plein et a supervisé 80 enquêtes sur l'intégrité.

Me Mascarin dit ne pas être d'accord avec certaines des conclusions du commissaire à l'intégrité d'Ottawa. En particulier, Me Mascarin n'a pas trouvé que le conflit d'intérêts non pécuniaire apparent de Mme Harder était suffisamment grave pour avoir enfreint la section 4 du code de conduite du conseil municipal, qui appelle les membres du conseil à agir avec transparence et à éviter les conflits d'intérêts, réels et apparents .

L'opinion de 15 pages de Me Marscarin était largement centrée sur le travail d'Alison Clarke pour Jan Harder, qui préparait principalement des notes d'information sur les candidatures destinées au comité de planification.

Cependant, le rapport du commissaire Marleau a également pris en considération la relation de Mme Harder avec le père de Mme Clarke, Jack Stirling, et est arrivé à la conclusion que la relation de la conseillère avec le Groupe Stirling avait entaché le processus de planification de la Ville.

L'avocat de Toronto argumente que dans les cas où d'autres commissaires à l'intégrité ont recommandé qu'un membre du conseil soit révoqué en tant que président de comité, cela a été lié au harcèlement du personnel municipal.

Par conséquent, la destitution du conseil était une mesure corrective pour assurer la sécurité du personnel. Me Mascarin soutient que de retirer Mme Harder de son rôle n'est tout simplement pas raisonnable et, par conséquent, ne devrait pas être imposé par le conseil .

En 2013, le conseil a approuvé à l'unanimité les règles — et les sanctions — du code de conduite, qui permettent au commissaire à l'intégrité de recommander la révocation d'un conseiller des comités, de son rôle de président de comité ou l'une des sanctions ci-dessus ou d'autres mesures correctives à sa discrétion.

Le travail gratuit n'est pas un avantage , déclare l'avocat

Le commissaire Marleau a constaté que Mme Harder avait reçu des services gratuits du Groupe Stirling pendant quatre mois au cours desquels aucun contrat n'avait été signé entre l'entreprise et le bureau de la conseillère. Le rapport a estimé que ce travail, d'une valeur de 12 000 $, était un avantage pour Mme Harder qu'elle doit divulguer dans le registre de la Ville pour les cadeaux, les avantages et l'hospitalité.

Le commissaire à l’intégrité de la Ville d'Ottawa, Robert Marleau, recommande que la conseillère Jan Harder soit démise de ses fonctions au comité d'urbanisme de la ville. Photo : CBC/Kate Porter

Le commissaire à l'intégrité a écrit que fournir des services gratuits à un élu pourrait créer une attente de traitement favorable à l'avenir, ou être perçu comme créant une certaine influence .

Encore une fois, Me Mascarin n'est pas d'accord avec l'interprétation de M. Marleau, arguant que le commissaire a appliqué les règles que de manière textuelle et étroite et que les services fournis n'étaient pas pour l'avancement d'un intérêt particulier ou pour obtenir un avantage ultérieur , mais uniquement dans l'espoir que la relation entre Mme Harder et le Groupe Stirling se poursuive.

Il est contraire aux règles d'Ottawa qu'un conseiller accepte un cadeau d'un lobbyiste enregistré.

Avec les informations de Joanne Chianello et d'Antoine Trépanier