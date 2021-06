L'envol musical du duo Mayfly

Elles ont chacune une voix ravissante, mais ensemble, leurs harmonies vocales captivent dès les premières notes. Les Sherbrookoises d'origine Emma Cochrane et Charlie Kunce lancent un tout premier microalbum, Essence. Et l'essence de ce duo féminin est sans contredit leur instrument vocal.

Je pense que c'est notre force en tant que duo. On voulait vraiment faire un EP qui mettait ça de l'avant, qui mettait nos voix de l'avant. Que ce soit la chose principale. Une citation de :Charlie Kunce, auteure-compositrice-interprète

Emma, âgée de 21 ans, ajoute en riant : Au début, c'était pas si captivant! Y a vraiment eu une bonne année et demie à apprendre à chanter ensemble. Et au début, on a pris quand même beaucoup de cours de chant intensif!

Velours musical

Essence est un mini album de cinq pièces, très bien fignolées, en anglais et en français. Pour Charlie Kunce, 20 ans, ce premier album en est un qui est chargé émotionnellement. Les chansons sont très près de nous. [...] C'est aussi émotionnel parce que wow, on a fait ça ici, dans notre appartement. On est capables d'aller toucher les gens avec ça!

Les jeunes musiciennes nous emmènent avec délectation dans un univers atmosphérique, sensible et mélancolique. On fait de la musique réconfortante. On veut que quand les gens nous écoutent, ils ressentent quelque chose , ajoute Charlie Kunce.

Pandémie bénéfique

Étonnamment, la pandémie a été bénéfique pour Mayfly. Elle leur a permis d'avoir du temps. On n'a pas eu peur de ce temps-là, au contraire! On s'est enrichies de ça , affirme fièrement Charlie. Emma renchérit avec justesse : C'est comme si le temps s'est arrêté un peu pour nous donner le temps de créer.

La pandémie a aussi été un moment propice pour apprendre. Ce premier album a été entièrement bidouillé, réalisé et produit par les deux jeunes femmes, avec l'aide précieuse de leur ami Jules Bonneville-Coulombe.

C'est fou que ce projet-là soit 100 % fait par nous. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant fières, si c'est pas mille fois plus que si on l'avait fait produire par quelqu'un d'autre. Chaque chanson vient de nous! Une citation de :Emma Cochrane, auteure-compositrice-interprète

Projets futurs

Elles ne s'en cachent pas, les filles souhaitent vivre de leur art et se tailler une place au Québec avant tout. Elles aimeraient aussi percer aux États-Unis ou en Europe. C'est vraiment un de nos buts et je pense que ça va se réaliser plus vite qu'on pense! On aimerait ça voyager pour la musique, c'est certain , affirme avec confiance Charlie.

Essence est offert sur la plupart des plateformes dès maintenant.