Ouvert ou fermé pour la fête nationale du Québec

Plusieurs épiceries, magasins et des centres commerciaux seront fermés le jeudi 24 juin. Ce sera la même chose pour toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ). Les pharmacies et les petits commerces d’alimentation peuvent toutefois être ouverts.

Les banques et les caisses seront également fermées le 24 juin.

Les bibliothèques seront pour la plupart fermées, alors que les musées seront ouverts.

Pour les transports en commun, la Société de transport de Montréal (STM) invite ses usagers à consulter l’horaire des différents autobus, puisqu’ils seront modifiés pour le 24 juin. À Laval, la Société de transport de Laval (STL) précise que l’horaire de ses services sera celui du dimanche  (Nouvelle fenêtre) , même chose pour le Réseau de transport de Longueuil  (Nouvelle fenêtre) (RTL) et pour le Réseau de transport de la Capitale  (Nouvelle fenêtre) (RTC).

Dans le cas des autobus du réseau exo, le transport se fera selon l'horaire du samedi. En ce qui concerne les trains de banlieue, il n'y aura aucun service sur les lignes exo 3 (Mont-Saint-Hilaire), exo 4 (Candiac) et exo 5 (Mascouche). Pour les lignes exo 1 (Vaudreuil-Hudson) et exo 2 (Saint-Jérôme), on offrira respectivement le service de dimanche et de fin de semaine.

De plus, les différents points de service gouvernementaux, tant pour le fédéral que pour le provincial, seront fermés. La collecte et la livraison du courrier sont donc suspendues pour le 24 juin.

La collecte des déchets suit pour sa part l’horaire habituel.