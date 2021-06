Québec doit miser sur les femmes pour la relance économique, exigent des manifestantes

La co-porte-parole du collectif Convergence des métiers du soin Bas-Saint-Laurent, Pascale Parent, rappelle que les métiers en santé et services sociaux ainsi qu’en éducation sont majoritairement occupés par des femmes. En ces temps de pandémie, la pression est forte sur toutes les femmes en première ligne.

Or, Pascale Parent est d’avis que le plan de la relance économique proposée par le gouvernement de François Legault n’inclut pas suffisamment les femmes sur le plan économique.

Le collectif propose ainsi au gouvernement d’investir massivement de l’argent en éducation, en santé et dans les services sociaux, de même que dans les organismes à but non lucratif. Les proches aidants et les centres de services éducatifs à l'enfance devraient aussi faire partie des priorités du gouvernement, estiment les membres du collectif.

On a l’impression que c’est encore les anciennes recettes de ''misons sur les constructions et les infrastructures pour créer des emplois'' qui sont d'ailleurs encore des métiers à majorité masculine, qui sont pour les hommes dans la construction. Une citation de :Pascale Parent, co-porte-parole du collectif Convergence des métiers du soin Bas-Saint-Laurent

La bannière est située sur la Promenade de la mer à l'angle de la rue Cathédrale à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

On se rend compte que les femmes sont essentielles et qu’elles font un travail exceptionnel, mais elles ne sont pas inépuisables, donc prenons ça en compte pour les prochaines crises , martèle la co-porte-parole du collectif.

Prenons soin de celles qui prennent soin. Une citation de :Pascale Parent

Les manifestantes scandaient «le soin est politique» et «Nous sommes essentielles, mais non inépuisables». Photo : Aristophane Gourd

La soixantaine de participantes ont pris pendant quelques minutes une posture qui témoigne l’épuisement vécu par les travailleurs et les travailleuses qui occupent actuellement un métier dans le domaine des soins.