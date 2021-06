Deux toiles d'Emily Carr aux enchères à Toronto

La Maison Heffel recevra des offres sur les deux tableaux lors d'une vente virtuelle en direct mercredi.

La valeur du tableau de la peintre de la Colombie-Britannique intitulé Tossed by the Wind est estimée à entre 1,2 et 1,6 million de dollars.

Selon les commissaires-priseurs, l'œuvre Swirl, achevée en 1937 - un cadeau offert à son contemporain Lawren Harris - sera mise aux enchères pour la première fois. Sa valeur est évaluée à entre 1 et 1,5 million de dollars.

Quatre œuvres de l'artiste canadien Alex Colville font également partie des faits saillants de la mise aux enchères. Ses œuvres en vente comprennent son tableau de 1952 Girl on Piebald Horse, dont la valeur est estimée à entre 700 000 et 900 000 $, et Dog and Horse, qui a été évalué à entre 400 000 et 600 000 $.

La Maison Heffel indique qu'elle présentera 92 œuvres pendant la vente en direct, qui sera diffusée à partir de trois salles de vente distinctes à Toronto, à Montréal et à Vancouver.

Avec les informations de La Presse canadienne