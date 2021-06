Les Snowbirds prêts à en mettre plein la vue au spectacle aérien samedi

Ce sont une dizaine de types d’appareils différents qui survoleront le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec et Charlevoix. En plus des Snowbirds, les CF-18 et les hélicoptères Griffon seront à l’honneur. Pandémie oblige, la prestation ne sera pas concentrée au-dessus de la base militaire puisqu’il était impossible d’accueillir des dizaines de milliers de spectateurs comme d’habitude, mais il sera visible d’un peu partout dans le cadre de l’Opération bon voisinage. Les pilotes devront toutefois modérer leurs ardeurs.

C'est dommage, mais cette fin de semaine on est seulement capables d'avoir quelque chose de simple. On n'est pas capables de rentrer dans des manœuvres dynamiques, car les avions ne sont pas au-dessus d'un aéroport qui est préparé pour un tel spectacle , a révélé le lieutenant-colonel David Chown, directeur de l’événement.

Mardi, le couvert nuageux limitait les manœuvres des acrobates des airs. Les Snowbirds prévoient généralement différents spectacles dont les figures sont adaptées aux conditions météorologiques.

Puisque l’événement se tient une fois tous les deux ans, les amateurs d’aviation devront attendre à 2023 pour espérer admirer les appareils de près comme c’était le cas par le passé.

Rappelons que la Ville de Saguenay a versé la somme de 50 000 $ en commandites pour la tenue de l’édition 2021.

Avec des informations de Louis Martineau