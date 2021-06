Un jeune autiste revient comme éducateur au service de garde de son ancienne école

Comme ses élèves, Quentin Tison tombe en vacances. Cette année scolaire, il l'a traversée comme employé, dans l'école où il a fait son primaire en classes spécialisées destinées aux élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme.

J'aime travailler avec les enfants. Ça a été un coup de cœur pour moi, ça a cliqué direct , affirme-t-il.

Outre son travail au service de garde, Quentin a développé un lien particulier avec une classe de 4e année, où il passe ses lundis après-midi. Les enfants apprécient sa présence réconfortante.

C'est plus que quelqu'un qui nous aide, c'est un ami, on joue souvent avec lui. [C'est comme] un grand frère. Il nous aide quand on a des petits problèmes. Il aime faire le théâtre avec nous, la science , mentionne ainsi l'un de ces jeunes, Ismaël Koné.

Quentin aime travailler avec les enfants et ne leur cache pas le travail qu'il a dû faire sur lui-même. Je leur raconte ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant, il y a vraiment une grande différence , raconte-t-il.

Le jeune homme leur explique également que les crises que font parfois les élèves autistes résultent d'une difficulté à exprimer leur désaccord ou leur malaise, parce qu'ils ne savent pas l'exprimer autrement.

Quentin a suivi son cours primaire à l'École Lajoie. Photo : École Lajoie

Un employé à part

Ce retour à l'École Lajoie fait de Quentin Tison un employé spécial. La secrétaire Julie Lalande se souvient d'ailleurs du petit garçon blond qu'il était. Il était attachant, dit-elle. Nous, c’est sûr que les classes TSAtrouble du spectre de l'autisme , on les voit plus souvent, on les voit évoluer. Son parcours est particulier et merveilleux. [...] Il s'investit beaucoup. Autant avec les élèves qu'avec les employés. On aime beaucoup Quentin.

Quentin a fréquenté une autre école du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeois, le SAS, Secondaire adapté à ta situation. C'est là qu'il a pu faire des stages en emploi et des choix, mais d'abord apprendre à mieux se connaître.

La réussite d'un éducateur atypique Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Nous sommes là pour le projet de vie de Quentin. On est là pour qu'il soit heureux et épanoui [...] en emploi , indique Nathalie Boivin, enseignante-ressource au programme TSAtrouble du spectre de l'autisme et à la formation préparatoire au travail.

Mission accomplie, donc, pour cette enseignante qui se consacre aux jeunes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Elle a vu Quentin choisir des stages dans divers domaines d'emploi, comme la restauration et le commerce, jusqu'à ce qu'il travaille avec des enfants.

Quentin a vraiment trouvé sa passion. Ce n'est pas de l'intégration en emploi, c'est vraiment de l'inclusion, souligne-t-elle. Je trouve ça vraiment fabuleux, car lorsqu'il a commencé ses premiers stages, Quentin ne voulait même pas dire qu’il était autiste [à l'employeur]. Maintenant, il est la somme de tous les enseignants, les éducateurs qu'il a rencontrés, les directions qui ont cru en lui, les profs d'art dramatique. Il y a plein de gens qui ont fait que Quentin soit cette personne hyperattachante pour tout le monde.

Une famille présente

Mme Boivin considère par ailleurs que l'un des principaux atouts de Quentin est le soutien indéfectible de sa famille.

À une époque où ils savaient peu de choses sur l'autisme, Ludovic Tison et Jacqueline Roby ont appris ce qui fait de leur fils, Quentin, un enfant différent. Il avait alors 4 ans.

Quand on a un diagnostic comme ça, on peut se retrousser les manches et aller chercher tout ce qu'il faut pour outiller notre enfant. Je ne suis pas étonnée que Quentin travaille dans une école primaire : il a commencé à être heureux et épanoui quand il est arrivé à l'école. Une citation de :Jacqueline Roby

Mme Roby se dit heureuse de la formation professionnelle que son fils a pu obtenir.