Ottawa lance un outil de prise de rendez-vous de dernière minute

L’outil permet aux résidents admissibles de s’inscrire, chaque jour, à une liste d’attente concernant l’administration des vaccins contre la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) pour recevoir une première ou une deuxième dose, explique la Ville d’Ottawa dans un communiqué de presse.

Au fur et à mesure que la prise de rendez-vous continue, Santé publique Ottawa (SPO) communique avec le résident par message texte, courriel ou téléphone.

Tous les rendez-vous sont pour des doses non demandées et pourraient être disponibles à tout moment de la journée , précise la Municipalité.

La Ville précise que les cliniques communautaires administrent les vaccins à ARNm, Moderna et Pfizer (Archives). Photo : CBC/Francis Ferland

Il est demandé aux personnes inscrites d’arriver à leur rendez-vous à une heure précise. Elles pourront choisir d’accepter ou non le rendez-vous.

L’outil se réinitialise à 23 h 59 tous les jours, les résidents intéressés doivent donc s’inscrire chaque jour après cette heure-ci.

L’outil permet aux habitants de choisir parmi trois zones de la ville : à l’ouest, à l’est ou au centre.

Selon les critères d’admissibilité

La Ville rappelle que, selon les règles provinciales en vigueur, tous les résidents d’Ottawa âgés de 12 ans ou plus sont admissibles à recevoir une première dose.

Les personnes ayant reçu leur première dose au plus tard le 9 mai ou qui ont reçu leur première dose et qui sont considérées comme un travailleur de la santé à risque élevé, selon la définition de la province, sont admissibles à une deuxième dose du vaccin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Ville précise que les cliniques communautaires administrent les vaccins à ARNm, Moderna et Pfizer, et que les résidents seront informés sur place de celui qu’ils reçoivent.

Les personnes qui ont déjà pris un rendez-vous pour une date ultérieure peuvent s’enregistrer sur la liste d’attente, mais il leur est demandé d’annuler leur prochain rendez-vous sur le système de prise de rendez-vous provincial  (Nouvelle fenêtre) si elles parviennent à le devancer grâce à ce nouvel outil.

77 % des résidents d’Ottawa ont déjà eu leur première dose

Cette annonce intervient alors que la Ville a établi un nouveau record de 17 549 doses de vaccins administrées, lundi.

Désormais, 77 % des résidents d’Ottawa âgés de 18 ans et plus ont reçu une première dose et 21 % ont complété leur vaccination.

Plus de 62 000 rendez-vous de vaccination ont été réservés par les résidents en 24 heures, indique la Ville.