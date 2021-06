COVID-19 : la PDG du CISSS croit que les entreprises devraient être plus transparentes

Elle a expliqué qu’il demeure compliqué pour les autorités de santé publique de bien mesurer l’ampleur des conséquences de l’éclosion chez Viandes du Breton, même après la troisième vague.

L’éclosion au sein de l’abattoir de porcs avait touché 140 de ses travailleurs. Lors de ce conseil d’administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent mardi après-midi, Mme Malo a indiqué que trois visiteurs ont également contracté le virus lors de leur passage à l’usine de Rivière-du-Loup.

La PDGprésidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux juge que les entreprises devraient être responsables de divulguer les bilans des cas positifs à la COVID-19.

Surtout quand c’est des grandes entreprises comme celle-là et qu’elles sont censées être en contrôle de leurs données, donc on devrait tout le monde faire œuvre de transparence. Une citation de :Isabelle Malo, pdg du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Chez Viandes du Breton, ça a été fulgurant et oui le rayonnement a été extrêmement important , souligne Isabelle Malo. Elle refuse cependant de lier le nombre de cas de COVID-19 dans la région lors de la troisième vague à l’éclosion chez Viandes du Breton.

Il ne faut pas tout lier à Viandes du Breton. On ferait fausse route de faire ça. C’est facile de chercher des coupables, mais moi je nous invite à la plus grande des prudences. Il y a eu un relâchement en mars et en avril au Bas-Saint-Laurent : on a cru bien à tort que le virus ne circulait plus , ajoute Mme Malo.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a précisé lors de son conseil d’administration que la COVID-19 a engendré des dépenses de plus de 149 millions de dollars au cours de l’année financière qui s’est terminée le 31 mars.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse