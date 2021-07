La piste de la légende fransaskoise de Saint-Isidore-de-Bellevue se refait une beauté

Parmi ceux-ci, il y a la piste de la légende fransaskoise qui permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la communauté à l'aide d'écriteaux informatifs, de sculptures, d'oeuvres d'art ainsi que d'un village miniature.

Sur la piste de la légende fransaskoise, on retrouve une sculpture représentant l'arrière-grand-père de Jennie Baudais, Azarie Gareau. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

C'est la nouvelle directrice du centre, Soraya Ellert, qui, à son arrivée en avril, a pris l'initiative de donner un coup de fraîcheur à l'installation.

Elle s’est mise à regarder tout ça et elle s’est dite : ça n'a pas de bon sens, il faut que ça soit refait , se souvient la présidente du Centre francophone BDS, Jennie Baudais. Tu sais, quand on reste dans une communauté, on voit ça tous les jours. On ne s'aperçoit pas que ce n’est plus aussi beau qu'autrefois. On se dit "OK, c’est encore là. Ça va, ça va." Elle, elle a dit non.

Soraya Ellert est parvenue à avoir un financement de 50 000 $ de la part du Fonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien, par le biais du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

En pleine pandémie, le centre a ainsi pu installer de nouveaux écriteaux, rénover le village miniature, installer de nouvelles fenêtres au restaurant ainsi que de nouvelles lumières et un nouveau système de chauffage dans le centre francophone BDS.

Pour y arriver, les responsables ont tenu à embaucher des travailleurs locaux pour effectuer les différents travaux.

Le vieux village de Bellevue

Parmi les différents attraits touristiques qui ont été rénovés, il y a le village miniature, qui ne manque pas de piquer l’intérêt des visiteurs.

Construit en 1960 par Paul-Émile Gaudet, il représente le village original de Bellevue, situé autrefois à deux miles et demi au sud-ouest du village actuel.

C'est qu'en 1927, à la demande du curé de l'époque, le village fondé en 1878 a déménagé.

Ça aurait dû être un mile à l’ouest, mais ils ont bâti ici. Maintenant, on est pris avec de l’eau dans les caves , raconte Jennie Baudais. Ça a fait une grosse chicane. Il y a des gens qui sont partis de Bellevue à cause de ça.

Gérald et Rita Gareau, deux résidents du village, ont passé l’hiver à rénover les petits bâtiments et à faire des recherches sur les différentes techniques de finition.

Gérald et Rita Gareau ont passé l'hiver à rénover et repeindre les bâtiments du village miniature. Photo : Gérald et Rita Gareau

C’est un travail de cœur , raconte Gérald Gareau. On a travaillé dessus tout l’hiver, deux heures à chaque soir pendant la semaine et le samedi.

Ils ont dû démolir, reconstruire et repeindre les maisonnettes. Les noms qu'ils y ont inscrits appartiennent à des familles ayant vécu dans le Bellevue d'autrefois.

De nombreux touristes américains s'étonnaient de trouver un petit village francophone au milieu de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Le retour des touristes

Jennies Baudais espère qu’une fois les restrictions sanitaires levées, plus de touristes se rendront à Saint-Isidore-de-Bellevue.

Il y a de nombreuses années, le village attirait des milliers de visiteurs chaque année.

Il y avait entre 15 000 et 20 000 personnes par été qui passaient ici , se souvient Jennie Baudais. On avait des caravanes des États-Unis qui venaient. Ils arrivaient à 9 h et ils disaient : "On veut avoir du pain frais!" L’ancienne directrice, Pauline Gaudet, se levait tôt le matin pour le préparer.

Or, la route pour se rendre à Bellevue s'est lentement détériorée en raison des nombreuses inondations. Des améliorations routières ont été faites, mais le tourisme n’a pas repris comme auparavant.

De nombreux projets restent encore à faire au cours des prochaines années, mais Jennie Baudais espère parvenir à changer la donne avec le travail accompli jusqu'à présent.