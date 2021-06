Embellissement des silos de Rio Tinto à La Baie : les appels de proposition lancés

Le Comité de bon voisinage des installations portuaires de Rio Tinto à La Baie vient de lancer ses appels de proposition pour embellir les deux structures géantes.

Des artistes ou des firmes en arts visuels ou numériques sont recherchées afin d'émettre des suggestions pour couvrir les silos et les intégrer dans le paysage de la baie des Ha! Ha!.

Je pense qu'il va certainement ressortir des idées intéressantes, de l'art figuratif à aller jusqu'à l'éclairage, jusqu'au cinéma sur les silos. Je suis persuadé qu'il va sortir des idées intéressantes de ça , a mentionné celui qui est également artiste-peintre.

Les propositions doivent être acheminées au comité d'ici le 31 octobre prochain.

Le conseiller Raynald Simard avait publié cette photo sur sa page Facebook pour montrer à quoi pourraient ressembler les silos des installations portuaires s'ils étaient peints autrement. Photo : extrait de Facebook

Raynald Simard avait lancé l'idée initialement sur sa page Facebook.

Les silos servent à entreposer la bauxite, transportée par bateau, qui est utilisée pour fabriquer de l'aluminium par la multinationale.

Le Moulin à images, spectacle de sons et lumières de Robert Lepage, avait été dévoilé le 20 juin 2008. Photo : Radio-Canada / Reportage de l'émission 400 fois Québec du 21 juin 2008

Lors des célébrations du 400e anniversaire de Québec, le Moulin à images, qui était projeté sur d'énormes silos au port de Québec, avait frappé l'imaginaire. Pour l'occasion, Robert Lepage et sa compagnie, Ex Machina, avaient élaboré un spectacle de son et lumière.

Avec des informations de Michel Gaudreau