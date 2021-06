Bientôt la fin pour un pont emblématique de la route 11

Germain Ruel, un résident de Fauquier, a pu voir le premier véhicule traversant le pont, une semi-remorque transportant une maison préfabriquée.

Je l’ai vu sur la route et je me suis dit, il ne passera pas sur le vieux pont. J’ai couru chercher mon téléphone et j’ai pris un portrait juste avant qu’il embarque sur le nouveau pont.

Une citation de :Germain Ruel, résident de Fauquier