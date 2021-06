Ce grand rendez-vous virtuel, qui revient chaque fois que l’actualité l’impose depuis 48 ans, s’articule autour de la question universitaire de langue française à Sudbury.

Le projet d’une université par et pour les francophones dans le Nord de l’Ontario sera sur toutes les lèvres.

C’est ce que revendique l’Université libre du Nouvel-Ontario, une fausse université créée en mai dernier pour préparer le troisième colloque Franco-Parole.

La réputation de ces rencontres francophones n'est plus à faire.

En 1973, la première a mené à la fondation de la Nuit sur l’Étang et à l’Association des étudiants francophones de l’Université Laurentienne.

La seconde, au début des années 1990, a pour sa part donné le ton pour la création du Collège Boréal, qui vient de célébrer son 25e anniversaire.

Jusqu’à vendredi, des invités de l’Acadie à l’Alberta discuteront de la mission de l’Université dans le monde francophone.

Valérie Lapointe-Gagnon, professeure d'histoire à l'Université de l’Alberta, viendra notamment faire le point sur le Campus Saint-Jean, une faculté de langue française située dans le quartier francophone d’Edmonton.

Il y a des parallèles à faire avec ce qui se passe dans le Moyen-Nord ontarien. Depuis des années, on vit un sous-financement chronique , explique-t-elle.

La professeure soutient que le postsecondaire de langue française est fragilisé partout au pays par des gouvernements provinciaux qui ne comprennent pas la fonction sociale de ces milieux-là.

Plus on est nombreux, plus on peut faire pression sur les gouvernements et plus on peut faire entendre les voix de la relève. Parce qu’en ce moment, elle souffre. On lui envoie le message que "l’éducation postsecondaire en français, ce n’est pas si important".

Une citation de :Valérie Lapointe-Gagnon, professeure à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta