Des internautes dénoncent un manque de diversité dans la programmation de L’Hôte St-Jean

2Frères, Bleu Jeans Bleu, Steve Veilleux, Boom Desjardins et Arthur L’Aventurier : L’Outaouais en fête dévoilait mercredi dernier sa programmation de L’Hôte St-Jean, regroupant des artistes masculins et blancs. Des citoyens et artistes de la région ont rapidement dénoncé sur Facebook un manque de diversité.