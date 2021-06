Les entreprises saisonnières peuvent obtenir la subvention transitoire du Manitoba

Les commerçants pourront ainsi obtenir une aide allant jusqu’à 5000 $ et les entreprises qui n’ont jamais fait de demande auparavant pourront y prétendre.

Le but de cette extension est notamment de venir en aide aux entreprises saisonnières qui, par exemple, n’étaient pas ouvertes pendant l’hiver, a annoncé le ministre de l’Économie Scott Fielding.

Cela veut dire que le vendeur sur la plage pourra obtenir l’aide, de même que la photographe qui était en congé maternité pendant l’hiver et vient tout juste de retourner au travail, ou encore le magasin de souvenirs qui se trouve dans un village de villégiature , selon le ministre.

La province estime qu’environ 1000 petites entreprises seront admissibles.

2000 $ pour le gaspillage alimentaire

Par ailleurs, Scott Fielding annonce que la subvention de 2000 $ pour le gaspillage alimentaire, qui n’était réservée qu’aux restaurants auparavant, était dorénavant disponible pour les hôtels, les bars, ou encore les salons. Environ 600 entrepreneurs recevront cet argent le 25 juin, affirme-t-il.

Cela réjouit le propriétaire du restaurant et bar King’s Head Pub situé dans le quartier de la Bourse à Winnipeg. Notre industrie a été durement frappée [par la pandémie], donc toute aide est importante pour nous , assure Chris Graves. La subvention transitoire du Manitoba, ce n’est pas assez, mais c’est toujours ça.

Néanmoins, les entreprises qui ont déjà bénéficié de cette aide ne peuvent pas en faire la demande de nouveau, précise un communiqué de la province. La subvention transitoire du Manitoba a déjà fourni plus de 291 millions de dollars à plus de 15 000 entreprises, organisations à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance, selon le communiqué.

Par ailleurs, la province doit annoncer mercredi des assouplissements concernant ses restrictions sanitaires.