COVID-19 : la Saskatchewan dépasse le million de doses de vaccin administrées

Lundi, 6496 doses du vaccin COVID-19 ont été administrées en Saskatchewan, ce qui porte le nombre total de vaccins administrés dans la province à 1 005 275.

Les doses les plus importantes ont été distribuées à Saskatoon (2 574) à Regina (861) et dans le centre-est (707).

Par ailleurs, 80 % des personnes de plus de 40 ans ont reçu leur première dose, dont 75 % des 30 ans et plus. En outre, 70 % des personnes de 18 ans et plus ont reçu leur première dose, et 69 % pour cent des personnes de 12 ans et plus ont également reçu leur première dose.

Seulement 36 nouveaux cas

La Saskatchewan enregistre 36 nouveaux cas de COVID-19, dans son bilan présenté mardi, ce qui porte le total provincial à 48 505 cas depuis le début de la pandémie.

La moyenne de nouveaux cas sur 7 jours est de 67 (5,4 pour 100 000), soit la plus faible moyenne sur la même période depuis octobre 2020 dans la province.

Aucun décès n'est signalé mardi.

Parmi les nouveaux cas, 9 sont à Saskatoon et 11 à Regina.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

79 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs.

Au total, 47 301 personnes se sont remise de la COVID-19 et 639 cas sont toujours considérés comme actifs. Le nombre total de décès se maintient à 565.

En date du 21 juin 2021, 1270 tests contre la COVID-19 ont été effectués en Saskatchewan, pour un grand total de 904 060 depuis le début de la pandémie.