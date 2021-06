Investissement de 2,5 M$ pour la recherche sur les amidons de légumineuses

L’équipe de recherche menée par le Dr Yongfeng Ai vise à développer la capacité à séparer l’amidon de la graine et à mieux comprendre comment convertir les amidons de légumineuses en produits à valeur ajoutée.

Des investissements comme celui-ci stimuleront la croissance de l’industrie des légumineuses et de l’industrie de la transformation et auront des effets à long terme sur la création d’emplois dans le secteur , explique la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

L'enveloppe budgétaire provient du ministère de l’Agriculture provincial ainsi que d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan David Marit pense que cet investissement sera bénéfique pour toute l’industrie des légumineuses.

Cette recherche nous rapprochera de certains objectifs énoncés dans le Plan de croissance de la Saskatchewan, comme celui de transformer 50 % des légumineuses cultivées en Saskatchewan dans la province et d’augmenter les revenus associés aux produits agricoles à valeur ajoutée à 10 milliards de dollars.

Réputation internationale

L’Université de la Saskatchewan affirme que ce projet va permettre d’augmenter sa réputation comme établissement de recherche de premier plan.

Le travail du Dr Ai montre à l’industrie et au grand public le potentiel évident de développement de produits de légumineuses à valeur ajoutée , déclare le vice-président au bureau de recherche de l’Université de la Saskatchewan, Baljit Singh.

Le projet de recherche de l’Université de la Saskatchewan est vu d'un bon œil par des entreprises spécialisées dans ce domaine tel que InfraReady Products, C Merak Foods, P&H Milling Group et Saskatchewan Pulse Growers.