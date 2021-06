Un castor vole un drapeau du Canada à Saskatoon

Le photographe et vidéaste Mike Digout, connu pour prendre de nombreux clichés le long de ce sentier de Saskatoon, a tourné la vidéo du geste.

Il raconte avoir d’abord surpris un castor debout sous le drapeau du Canada qu’il avait pris soin de planter dans le sol, sur un chemin très fréquenté par une famille de castors.

Spud, comme on le surnomme, est un castor vraiment curieux et il prête beaucoup d'attention aux photographes et aux choses humaines , déclare Mike Digout.

Au début de la vidéo, le castor se tient debout sous le drapeau du Canada.

La première chose qui m'est venue à l'esprit est le passage de l'hymne national qui dit : Il sait porter la croix (en anglais : We stand on guard for thee). Ce petit castor, un symbole bien connu du Canada, se tient tout droit et on a l'impression qu'il rend hommage au drapeau parce qu'il le fixe du regard.

Mais Spud avait en fait d’autres projets pour le drapeau. Au moment où Mike Digout a tenté de s’approcher davantage, le castor a décroché le drapeau et s’est enfui avec les branches qui servaient à le maintenir en l’air.

Avec les informations de Mickey Djuric