Afficher ses couleurs dans la santé mentale

« Je veux briser les tabous. » Lorsqu’elle s’est manifestée pour raconter son histoire, Alexandra Lavoie était catégorique : « Les troubles de santé mentale, ça se soigne ». Elle en est la preuve. Alexandra a récemment pris son courage à deux mains et a demandé de l’aide pour soigner son trouble d’anxiété généralisée, son anxiété sociale et ses troubles alimentaires.

Dans les dernières années, les choses se sont bousculées. À court d’énergie, épuisée par celle des autres, cumulant les crises d’anxiété, la Saguenéenne d’adoption a consulté son médecin. Je savais que c’était de l’anxiété, mais je pensais que je faisais des crises de cœur, que j’allais mourir.

Tourmentée, souffrant de cet état constant de vigilance et de paranoïa, Alexandra a reçu un diagnostic de dépression majeure à l’hiver 2019. Elle a alors pris une pause du travail et a emprunté le long chemin vers la guérison.

Hantée par l’anxiété

Mais l’anxiété s’accroche. Elle envahit Alexandra toujours un peu plus, la rendant incapable de fonctionner au quotidien.

Je l’appelle mon démon. L’anxiété, c’est un démon qui me hante. Une citation de :Alexandra Lavoie

Posée, le regard franc, la femme dans la mi-vingtaine nomme cette ombre qui la suit. Une ombre qui tente de ternir la multitude de couleurs qu’arbore la Rimouskoise d’origine.

Ce n’est que tout récemment, à l’hiver 2021, qu’un psychiatre lui diagnostique un trouble d’anxiété généralisée et un trouble d’anxiété sociale.

Je ne suis pas schizophrène, mais l’anxiété généralisée me faisait paranoïer, explique Alexandra. C’était une boucle sans fin. [...] Même si je me parlais, que je me disais que ce n’était pas vrai, que ça n’existait pas, le démon était toujours là. Jusqu’à ce que j’aie des médicaments antipsychotiques pour m’aider à gérer le tout.

Depuis, la paranoïa a déserté, au grand soulagement de la jeune femme qui respire un peu mieux.

Sous l’emprise des troubles alimentaires

Regarde, maman, je me fais vomir. Les mots de Cassandra, trois ans, ont l’effet d’une gifle sur sa mère Alexandra. C’est fini. Je ne me fais plus jamais vomir.

Dans le visage de la jeune mère, la douleur est visible. Jamais elle n’a régurgité de nourriture devant sa fille. Peut-être l’a-t-elle entendue? À ce moment, ça fait plusieurs années qu’Alexandra trouve du réconfort dans la nourriture, à l’insu de son conjoint. Elle se gave, puis rejette parfois les aliments pour diminuer son sentiment de culpabilité, des comportements typiques de la boulimie et de l’hyperphagie.

Je ne savais pas c’était quoi. [...] En même temps, j’avais honte de le faire. Je me cachais. Inconsciemment, je savais que ce n’était pas normal de faire ça. Une citation de :Alexandra Lavoie

Au même moment où les mots de sa petite fille la secouaient, le conjoint d’Alexandra l’a surprise à vomir et un cours sur les troubles alimentaires au cégep lui a exposé cette réalité. Ces trois événements lui ont ouvert les yeux.

Celle qui confie que les troubles alimentaires ont probablement toujours fait partie de sa vie a alors contacté le comité Enfaim au cours des derniers mois pour recevoir de l’aide. Il s’agit d’un organisme saguenéen offrant du soutien aux personnes souffrant de ces troubles.

Aujourd’hui, la boulimie a laissé la place à l’hyperphagie, un trouble alimentaire où des quantités importantes de nourriture sont ingurgitées sur une courte période, sans qu’il y ait de stratégies de contrôle du poids associées.

Alexandra Lavoie s'est confiée sur ses troubles de santé mentale afin de briser les tabous. Photo : Radio-Canada

Des jours meilleurs

Aujourd’hui, Alexandra savoure ses petites victoires. Les cheveux bleus, les ongles s’y agençant, des tatouages habillant son corps, la jeune femme laisse ses couleurs prendre le dessus sur son démon. Elle a lâché prise sur l’anxiété et continue à apprendre à vivre avec ses troubles de santé mentale.

Souvent avec ces problèmes, tu ne sais pas que tu es malade. Moi, je ne savais pas que j’étais malade. Une citation de :Alexandra Lavoie

C’est un défi quotidien pour la jeune femme dont les troubles se superposent dans le temps. Quand je fais une crise d’anxiété, je n'ai pas faim, rapporte-t-elle. Je peux être deux ou trois jours sans manger. Quand mes crises d’anxiété partent et que je suis heureuse, c’est là que je fais mes crises d’hyperphagie.

Malgré tout, Alexandra parvient à trouver son bonheur. Elle s’est reprise en main. Elle a cessé de consommer de l’alcool, du café et de la marijuana, dans lesquels elle trouvait du réconfort. Elle a déménagé dans un bel appartement. Elle a un conjoint qui la supporte, une petite fille qui la comble et elle est retournée sur les bancs d’école dans l’optique d’ouvrir sa propre garderie.

Surtout, Alexandra Lavoie a aujourd’hui les outils dont elle a besoin pour vivre avec son anxiété sociale et son trouble d’anxiété généralisée et pour soigner ses troubles alimentaires. Elle a la bonne médication et s’entoure d’une équipe formée de travailleurs sociaux, de psychologues et de psychiatres.

À sa fille, elle veut montrer le bon exemple. Je veux être une bonne mère pour mon enfant , soutient-elle.

Si un jour Cassandra souffre de troubles de santé mentale, Alexandra sera là. Souvent, ça fait peur d’être envahi par un trouble de santé mentale, affirme-t-elle. Les gens pensent que tu es fou, mais c’est juste une maladie comme les autres.

Forte de sa propre expérience, la jeune mère soutient qu’il faut s’admettre à soi-même qu’on est malade et aller chercher de l’aide.