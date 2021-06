Des centres de vaccination sans rendez-vous ouvrent en Colombie-Britannique

Dans un effort pour offrir une première dose de vaccin contre la COVID-19 au plus grand nombre de gens possible, la régie de la santé Vancouver Coastal ouvre quatre centres de vaccination sans rendez-vous.

Les gens pourront ainsi avoir un accès facile [au vaccin] le jour même, avec un temps d'attente restreint , lit-on dans un communiqué.

Les centres situés à Vancouver, North Vancouver et Whistler offrent un vaccin aux personnes âgées de 12 ans et plus, tandis que celui de Richmond se limite aux personnes âgées de 55 ans et plus.

Dans tous ces centres, les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent recevoir une première ou une seconde dose.

Les quatre cliniques participantes : Vancouver Collège communautaire, 1199 E. 7th Avenue 23, 26, 27 juin entre 9 h et 18 h Disponibilité : 400 places par jour North Vancouver Centre de réclamations ICBC, 255 avenue Lloyd 22, 23, 24 juin entre 19 h et 22 h Disponibilité : 50 places par jour Whistler Centre de conférence de Whistler, 4010 Whistler Way 27 juin entre 10 h et 17 h Disponibilité : 300 places Richmond Foyer pour personnes âgées du centre Minoru, 7191 avenue Granville 25 juin, entre 10 h et 14 h Disponibilité : 200 places *Admissibilité : 55 ans et plus

Les centres de vaccination sans rendez-vous sont aussi accessibles aux gens qui n'habitent pas en Colombie-Britannique ou qui n’ont pas de numéro d'assurance maladie, indique la régie de la santé.

D’autres centres de vaccination temporaires pourraient ouvrir leurs portes prochainement, ajoute-t-elle.

Plus de 75 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 dans la province.