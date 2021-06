Certains citoyens pourront voter par correspondance à Amos et Val-d’Or

Les villes d’Amos et de Val-d’Or permettront à certains groupes d’électeurs de voter par correspondance aux élections municipales du 7 novembre.

Le service doit déjà être offert aux électeurs hébergés dans des résidences pour personnes âgées, où il ne sera pas possible cette année de se déplacer avec le bureau de vote itinérant en raison de la pandémie.

Or, les deux municipalités ont adopté des résolutions lundi soir afin de permettre aussi aux citoyens de 70 ans et plus ainsi qu’aux électeurs qui n’habitent pas sur le territoire de voter par correspondance.

Ce n’était pas plus contraignant pour nous. L’objectif en arrière de tout ça, c’est de faciliter les gens à pouvoir aller voter. On veut s'assurer que les gens aient des options. Puis, il y a encore des gens qui préfèrent limiter les contacts étant donné la COVID. On ne veut pas les brimer dans leur responsabilité de pouvoir aller voter , explique le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Les deux municipalités feront éventuellement connaître les modalités pour s’inscrire et participer au vote par correspondance.