Départ du chercheur Kobinger : « on a trouvé le moyen de l’échapper », dit Labeaume

C'est d'une tristesse incroyable , a laissé tomber Régis Labeaume en marge de l’annonce d’un partenariat pour favoriser l’émergence de nouvelles entreprises médicales à Québec.

Pour les autorités publiques, si on se demande pourquoi on doit investir dans les centres de recherche et bien c’est un beau cas , a-t-il poursuivi.

Régis Labeaume déplore le départ de l'éminent microbiologiste de l'Université Laval, Gary Kobinger. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Ce gars-là était heureux à Québec et on a trouvé le moyen de l’échapper. Ce n’est pas drôle. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Selon Régis Labeaume, un esprit brillant comme Gary Kobinger doit être considéré comme un trésor national, car il a le potentiel de changer la vie d’autrui, mais aussi de créer de la richesse pour son pays d’accueil.

Le Texas gagnant

Gary Kobinger a choisi de poursuivre ses recherches au laboratoire Galveston National au Texas.

Gary Kobinger, directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle en février. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Après avoir élaboré des vaccins contre les virus de l’Ebola et du Zika, il souhaite maintenant créer un vaccin universel contre les coronavirus afin d’éviter une autre pandémie.