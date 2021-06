La saison des tournages bat son plein au Manitoba

L’enthousiasme est palpable du côté de la directrice générale de l’organisme On Screen Manitoba Nicole Matiation dont la mission est de faire la promotion du secteur de la production audiovisuelle dans la province et de le faire croître.

Nicole Matiation indique en entrevue dans l'émission Le 6 à 9 que les tournages peuvent réellement reprendre dans la province.

On a trois séries de fiction qui vont tourner au Manitoba cette année et je crois bien que c’est la première année qu’on a vu ça. Et on a déjà quatre, cinq longs métrages qui sont en train d'être tournés ou qui vont être tournés entre maintenant et le mois d’août , lance-t-elle.

Nicole Matiation est la directrice générale de l'organisme On Screen Manitoba Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Le talent franco-manitobain reconnu

Pour un deuxième été consécutif, une série télévisée francophone tourne au Manitoba. Après Edgar l’an dernier, cette année, c’est Le monde de Gabrielle Roy qui prend la province comme plateau de tournage. La série devrait pouvoir prendre le petit écran d’ICI Télé en 2022.

Ces deux tournages réjouissent Nicole Matiation, qui y voit le signe d'une reconnaissance du talent des acteurs et actrices francophones de la province.

Elle pense qu’au fil des prochaines années, l’expérience pourrait se répéter davantage.

On voit la confiance qu’ont les télédiffuseurs dans la capacité des maisons de production francophones, ici au Manitoba. Nous on savait toujours que le talent était là au niveau de la création, des acteurs et des producteurs. Là, on voit que ça se transpose sur la scène nationale , souligne-t-elle.

Mme Matiation indique par ailleurs que des projets de documentaires, de séries d’animation sont aussi dans les cartons au Manitoba. Elle ajoute que des projets jeunesse sont en cours, et déclare que ce créneau pourrait être davantage développé dans l’avenir.

La pandémie fait du bien aux acteurs du Manitoba

Selon Mme Matiation, la pandémie a eu un impact positif pour la colonie artistique manitobaine qui évolue dans le monde de l’audiovisuel en raison de défis logistiques et financiers.

Elle cite en exemple les difficultés pour faire venir des équipes de l’étranger du fait de la quarantaine de 14 jours au Manitoba. De plus, Mme Matiation précise que les budgets de production ont été amputés au profit de dépenses supplémentaires pour respecter les mesures sanitaires sur les plateaux de tournage.

Le bonheur de ça, c’est que ça rajoute de bonnes raisons [pour les équipes de production] de regarder pour des acteurs canadiens qui habitent ici au Manitoba. On croit qu’il y a eu un peu plus d’ouverture à engager des artisans, des équipes et des acteurs locaux , déclare-t-elle, même si elle ne détient pas encore de statistiques pour appuyer ses dires.

Malgré les défis logistiques et les restrictions sur les plateaux, elle affirme que l’esprit collaboratif et les mesures sanitaires, entre autres les gestes de nettoyage systématique, vont être un héritage qui restera une fois la pandémie passée.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi