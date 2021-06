Parcs, scènes et écrans accueilleront les Zones théâtrales 2021

Tous les deux ans, les Zones théâtrales se posent dans la capitale canadienne pour déployer une sélection de productions professionnelles en français provenant de partout au pays. Cette fois, et pour s'adapter au contexte sanitaire en vigueur, les pièces seront présentées en ligne pour certaines, en présentiel pour d’autres.

Ogre ouvrira le bal le 13 septembre, marquant aussi le retour du public au Centre national des Arts ( CNACentre national des Arts d'Ottawa ). Pour l’occasion, une marionnette géante donnera vie au texte original de Larry Tremblay, revisité par le Théâtre de la Tortue Noire avec le Théâtre La Rubrique.

La pièce à saveur documentaire de Jocelyn Sioui Mononk Jules (14 et 15 septembre au LabO de l’Université d’Ottawa) ainsi que Le Musée de la famille (16 et 17 septembre à La Nouvelle Scène) seront présentés en salle tandis que le spectacle jeunesse Yassama et la Calebasse aux cauris, un conte écologique pour les 3 à 6 ans, aura lieu en plein air les 17 et 18 septembre.

Okinum, une expérience immersive en trois langues, est une valse entre théâtre, son et vidéo. Photo : Avec la gracieuseté du Centre national des Arts

Quant à Okinum, une valse entre théâtre, son et vidéo, elle sera offerte en anglais du 14 au 16 septembre, puis à trois occasions en français, les 17 et 18 septembre, au CNACentre national des Arts d'Ottawa . L’expérience immersive en trois langues (français, anishnabemowin et anglais) est une réflexion de l’autrice et comédienne Émilie Monnet, d'origine anishnabe et française et ayant grandi dans la région, au sujet des rêves et de l’intuition.

La sélection 2021 comprend huit oeuvres en chantier, offertes en présentiel pour la plupart : Cabine/Traces - 2359 Productions

La vitesse des femmes sauvages - Théâtre Catapulte

Cet été qui chantait - Théâtre Cercle Molière avec Marie-Ève Fontaine

Réparation(s) - Théâtre Cercle Molière

Sombre Divan - Théâtre du Nouvel Ontario

La Petite Maison - Noémie Avidar

La Petite Sirène - Kleine Compagnie

ODE ou la vie après avoir regardé le soleil dans le blanc des yeux - La Bibitte et Théâtre Rouge Écarlate, en collaboration avec Théâtre Catapulte

Le théâtre revêt plusieurs costumes

Témoins d’une année particulièrement marquée par l’explosion des plateformes d’expression artistique, ces Zones théâtrales proposent des créations en formats diversifiés.

- En webdiffusion : Le public pourra se rendre à la Quatrième salle du CNACentre national des Arts d'Ottawa pour visionner les captations vidéo de Bande de bouffons, du Théâtre Tandem (15 septembre), puis Crow Bar, de Gabriel Robichaud, le lendemain. Les deux enregistrements seront ensuite disponibles en ligne jusqu’au 24 septembre.

Le public pourra se rendre à la Quatrième salle du CNA pour visionner les captations vidéo de Bande de bouffons, le 15 septembre. Photo : Avec la gracieuseté du Centre national des Arts

- En baladodiffusion : Durant des années, oeuvre du Théâtre du Trillium et de Transistor media, plongera les auditeurs au coeur d’un mystérieux meurtre à travers une narration disponible en ligne accompagnée d’un univers visuel qui sera projeté sur la Lanterne Kipnes, l’écran géant à l’extérieur du CNACentre national des Arts d'Ottawa , entre le 14 et le 18 septembre. Le public pourra également suivre un parcours audionumérique à travers la ville d’Ottawa, accompagné par le balado Demain, j’étais ici, créé par le Théâtre Catapulte en collaboration avec le Centre d’excellence artistique de l’Ontario.

- En ligne : La pièce documentaire PANAMÁ prendra vie sous forme de plateforme web grâce au travail du duo Théâtre du Trillium-2359 Productions.

En plus des prestations destinées au public, les Zones Théâtrales offriront tables rondes et présentations formatives aux professionnels de l’industrie théâtrale francophone du Canada.