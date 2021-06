Attention aux ours lors de camping en Saskatchewan

Il est important de se rappeler que ce sont des animaux sauvages et qu'ils peuvent être imprévisibles et parfois dangereux , précise ainsi le biologiste auprès du ministère de l’Environnement, Matthew Tokaruk.

L’appel de la nourriture

Un grand nombre de parcs et de terrains de camping de la Saskatchewan se trouvent sur des territoires où se promènent des ours. S'ils s'approchent des humains, c'est surtout pour des questions de nourriture.

Quelques réflexes à adopter en camping : Évitez de cuisiner et de manger dans la tente.

Conservez la nourriture dans des récipients hermétiques dans le coffre de votre véhicule.

Si un ours entre dans le camping, restez calme, ne courez pas.

Ne harcelez pas l'ours et ne le poursuivez pas.

Le ministère de l’Environnement conseille ainsi de bien conserver les aliments, d'utiliser des méthodes de cuisson adéquates et de ranger et stocker les déchets.

Ne nourrissez jamais les ours et ne laissez jamais de nourriture à un ours. C'est illégal et vous vous exposez à des problèmes pour vous-même, les autres campeurs et l'ours , rappelle M. Tokaruk.

Limiter les interactions

Une nouvelle réglementation interdit de nourrir les ours, les loups, les cougars et les coyotes. Ceci inclut le fait de nourrir ces animaux sur le bord de la route.

Cette réglementation  (Nouvelle fenêtre) a été mise en place afin de réduire les préoccupations croissantes liées à l'intérêt que portent les animaux sauvages dangereux pour les plats préparés par des humains.