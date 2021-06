L’Outaouais et Ottawa sous la barre des 10 nouveaux cas de COVID-19

Pour la première fois depuis le 18 août, les régions de l’Outaouais et d’Ottawa enregistrent toutes les deux moins de 10 nouveaux cas de COVID-19. Elles recensent respectivement trois et huit nouvelles infections, mardi.

Ce bilan quotidien fait en sorte que le nombre total de cas en Outaouais est maintenant de 12 439 depuis le début de la crise sanitaire. La région passera d’ailleurs en zone verte dès lundi, comme l’a confirmé le premier ministre du Québec, François Legault, mardi, en début d'après-midi.

La dernière fois que la région a annoncé trois nouveaux cas ou moins remonte au 25 août 2020. Ce jour-là, il n’y a eu qu’une seule nouvelle infection.

Pour une 27e journée consécutive, l’Outaouais ne compte aucun mort lié à la COVID-19. Depuis le 26 mai, le bilan demeure à 214 décès.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, 65 cas demeurent actifs sur le territoire et quatre personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont une personne se trouve aux soins intensifs.

Si les chiffres sont encourageants, l'Outaouais accuse un retard par rapport au reste de la province pour ce qui est de la vaccination. Le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin se montre pourtant confiant.

On est un peu retard par rapport à la moyenne du Québec. [...] Mais si on se compare à en dehors du Québec [...] on se situe au sommet. Dans ce sens-là, mes inquiétudes ne sont pas très grandes. On est assez performants collectivement. Puis, pour avoir des échanges en continu avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, ils ne ménagent pas leurs efforts pour qu'on fasse le rattrapage ici.

Dans l’ensemble du Québec, la province enregistre 84 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires.

Aucun décès à Ottawa

Pour une quatrième journée consécutive, Santé publique Ottawa (SPO) ne fait part d’aucun nouveau décès lié au coronavirus. Le chiffre demeure donc à 588 victimes de la pandémie.

Avec les huit nouveaux cas annoncés mardi, Ottawa voit son bilan augmenter à 27 589 personnes ayant contracté le virus depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 172 personnes sont considérées comme des cas actifs.

Il s’agit de la première fois, depuis le 8 septembre, que SPOSanté publique Ottawa ajoute huit cas dans son bilan quotidien.

Quant aux hospitalisations, le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 est de 10 patients, dont 5 se trouvent aux soins intensifs.

Aucun cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) n'enregistre aucun cas de COVID-19 mardi.

Le nombre total demeure à 4731 personnes infectées depuis le début de la pandémie, tout comme le nombre de décès, qui demeure inchangé, à 107, depuis le 8 juin.

Il y a présentement une personne hospitalisée dans l'est ontarien et elle se trouve aux soins intensifs. Dix cas sont encore actifs sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

En Ontario, le nombre de cas quotidiens frôle la barre des 300, mais cela est principalement dû au fait qu’environ 80 d’entre eux sont le résultat d'un rattrapage de données, a précisé la province.